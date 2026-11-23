- 23.11.2026, 11:24:02
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Aviso: 24.11., 10 Uhr, Platz der Menschenrechte: Rote Jugendorganisationen: „Frauen werden durch Hass und Gewalt aus dem Netz verdrängt!“
Zum Start der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen machen SJ, VSStÖ, AKS, Rote Falken und JG mit einer gemeinsamen Medienaktion auf digitale Gewalt aufmerksam.
Frauen werden im Internet täglich mit Hass, sexistischen Kommentaren und Gewaltandrohungen konfrontiert. Es kann nicht sein, dass Frauen zum Schweigen gebracht werden, während die Täter ungehindert weitermachen!
Zum Start der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November machen die roten Jugendorganisationen am morgigen Dienstag, um 10:00 Uhr am Platz der Menschenrechte auf digitale Gewalt aufmerksam.
„Frauen werden im Internet täglich mit Hass, sexistischen Kommentaren und Gewaltandrohungen konfrontiert. Es kann nicht sein, dass Frauen zum Schweigen gebracht werden, während die Täter ungehindert weitermachen!“, kritisiert Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.
Bei der Aktion halten Aktivist*innen Schilder mit sexistischen Hasskommentaren. Zwei Drittel der Frauen haben symbolisch den Mund zugeklebt, um zu zeigen, wie digitale Gewalt Frauen zum Schweigen bringt und ihre Teilhabe am öffentlichen Diskurs einschränkt.
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