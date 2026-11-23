Wien (OTS) -

Zum Start der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November machen die roten Jugendorganisationen am morgigen Dienstag, um 10:00 Uhr am Platz der Menschenrechte auf digitale Gewalt aufmerksam.

„Frauen werden im Internet täglich mit Hass, sexistischen Kommentaren und Gewaltandrohungen konfrontiert. Es kann nicht sein, dass Frauen zum Schweigen gebracht werden, während die Täter ungehindert weitermachen!“ , kritisiert Fiona Schindl, Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich.

Bei der Aktion halten Aktivist*innen Schilder mit sexistischen Hasskommentaren. Zwei Drittel der Frauen haben symbolisch den Mund zugeklebt, um zu zeigen, wie digitale Gewalt Frauen zum Schweigen bringt und ihre Teilhabe am öffentlichen Diskurs einschränkt.