Wien/Vösendorf (OTS) -

Bis 23. Dezember können Tierfreund:innen mehr als 50 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf mit genau dem beschenken, was sie sich wünschen. Als größte Sachspendeninitiative Österreichs sorgt die Christkind-Aktion jedes Jahr für unzählige Momente voller Freude – auf zwei wie auf vier Beinen. Besonders freuen sich heuer die Schützlinge mit besonderen Bedürfnissen: Baron verbringt schon sein sechstes Weihnachten im Tierschutzhaus, Sansa ist taub, Damon fast blind. Alle drei brauchen mehr als nur ein neues Zuhause – und genau deshalb freuen sich Tiere mit Handicap besonders über die Aktion.

„Tiere mit Handicap oder chronischen Erkrankungen werden bei der Vermittlung oft übersehen. Dabei zeigen sie häufig eine besonders starke Bindung an ihre Menschen“ , sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „Mit der Christkind-Aktion können Tierfreund:innen genau diesen Tieren eine Freude machen – und gleichzeitig ein Zeichen setzen.“

Drei Schicksale, die für viele andere stehen

Baron – sechs Weihnachten ohne eigenes Zuhause

Der Kater hat nur noch ein Auge und gesundheitliche Probleme, ist aber ein ausgesprochen verschmuster Kerl, der am liebsten auf die Schultern seiner Bezugspersonen springt. Sein Weihnachtswunsch: Sensitives-Futter und ein Kratzkarton.

Der Kater hat nur noch ein Auge und gesundheitliche Probleme, ist aber ein ausgesprochen verschmuster Kerl, der am liebsten auf die Schultern seiner Bezugspersonen springt. Sein Weihnachtswunsch: Sensitives-Futter und ein Kratzkarton. Damon – ein alter und kranker Begleiter

Der fast blinde Damon kann seine Umwelt nur noch eingeschränkt wahrnehmen und ist deshalb besonders auf Nähe und Sicherheit angewiesen. Er liebt Zuwendung und sanfte Aufmerksamkeit. Auf seinem Wunschzettel steht Pferdefutter.

Der fast blinde Damon kann seine Umwelt nur noch eingeschränkt wahrnehmen und ist deshalb besonders auf Nähe und Sicherheit angewiesen. Er liebt Zuwendung und sanfte Aufmerksamkeit. Auf seinem Wunschzettel steht Pferdefutter. Sansa – taub, aber voller Lebensfreude

Die junge Mischlingshündin ist taub, aber unglaublich menschenfreundlich und lernwillig. Sie lernt bereits Handzeichen und braucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die bereit sind, gemeinsam mit ihr neue Wege der Kommunikation zu gehen. Zu Weihnachten wünscht sie sich leckere Kauartikel.

So funktioniert die Christkind-Aktion 2026

Von 16. November bis 23. Dezember können Tierfreund:innen auf www.christkind-aktion.at ein Tier auswählen, sich registrieren und die individuelle Wunschliste erhalten. Die Geschenke können persönlich im Tierschutzhaus Vösendorf (Triester Straße 8, 2331 Vösendorf) abgegeben oder per Post bzw. direkt aus dem Onlineshop geschickt werden.

Eine kurze Video-Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie die Aktion funktioniert – vom Auswählen des Tiers bis zur Übergabe. Die Geschenkübergaben werden wie gewohnt fotografisch dokumentiert und in der Bildergalerie sowie auf den Social-Media-Kanälen von Tierschutz Austria veröffentlicht.