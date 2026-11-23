Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an der angekündigten 13-jährigen Sperre der bisherigen Hauptzufahrt zur Klinik Ottakring übt der Mobilitätssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Klemens Resch. Ab 2027 soll die Rankgasse bis voraussichtlich 2040 als reguläre Zufahrt ausfallen. Der Verkehr wird stattdessen über eine neue, ampelgeregelte Einfahrt am Flötzersteig abgewickelt. Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Wiener Baustellenkoordination sieht Resch erhebliche Risiken: „Die Stadt Wien schafft es regelmäßig nicht einmal gewöhnliche Straßenbaustellen vernünftig zu koordinieren. Jetzt soll der Verkehr zu einem der wichtigsten Spitäler Wiens über eine neue Ampelzufahrt abgewickelt werden. Hier droht ein regelrechter Flaschenhals. Patienten, Rettungskräfte und Zulieferer brauchen verlässliche Zufahrtsmöglichkeiten statt zusätzlicher Verkehrsengpässe.“

Dass die Klinik Ottakring modernisiert werden muss, steht für den Freiheitlichen außer Frage. „Entscheidend jedoch ist, ob die neue Zufahrt für das tatsächliche Verkehrsaufkommen ausreichend dimensioniert ist. Welche Berechnungen liegen vor und wie wird verhindert, dass ein Rückstau am Flötzersteig entstehen oder Rettungsfahrzeuge behindert werden? Eine zusätzliche Ampel ersetzt noch kein durchdachtes Verkehrskonzept. Die Stadtregierung muss hier konkrete Antworten liefern“, fordert Resch.

Mit Blick auf die angekündigte Fertigstellung im Jahr 2040 findet er abschließend deutliche Worte: „Die Frage ist mittlerweile, ob die Rankgasse wieder als Spitalszufahrt nutzbar sein wird, bevor GTA VII erscheint. Wenn man sich das bisherige Baustellenchaos unter SPÖ und NEOS ansieht, würde ich darauf jedenfalls nicht wetten.“