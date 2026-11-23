Straßburg (OTS) -

Festtagsprogramm

Schwerpunkt | Ab 13. Dezember auf arte.tv und ab 19. Dezember auf ARTE

Die besinnlichste und gemütlichste Zeit des Jahres kann kommen: ARTE zeigt festliche Konzerte und Zirkusaufführungen und lädt zu packenden Filmen ein. Dazu kommen abwechslungsreiche Dokumentationen und Reportagen. ARTE wünscht frohe Festtage!

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S E R I E N | K I N O

Agnieszka Holland: Kino gegen Grenzen

Schwerpunkt | Bereits online auf arte.tv und am 9. Dezember auf ARTE

Menschen als politische Spielbälle, das zeigt Agnieszka Hollands preisgekrönter Film "Green Border": Eine syrische Familie und die Afghanin Leïla geraten im Grenzwald zwischen Belarus und Polen in eine Spirale aus Pushbacks und Gewalt. Ergänzend zu dem Film porträtiert die Dokumentation "Gegen alle Grenzen" die gefeierte, aber auch angefeindete Regisseurin.

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ArteKino Festival 2026

Web Only, Filmreihe | Ab 1. Dezember auf arte.tv

Vom 1. bis zum 31. Dezember bietet ARTE zwölf Filme junger europäischer Filmemacherinnen und Filmemacher an, die in sechs Sprachen untertitelt sind. Eine Vielfalt engagierter Filme zu hochaktuellen Themen und Anliegen.

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Westend Girl

Serie | Ab 3. Dezember auf arte.tv und auf ARTE / Ab 4. Dezember in der ARD-Mediathek und am 9. und 11. Dezember im Ersten

Ronjas 18. Geburtstag endet im Alptraum: Ihre Eltern werden wegen Verdacht auf bandenmäßigen Drogenhandel verhaftet. Tapfer will Ronja deren Unschuld beweisen und gerät selbst ins Drogenmilieu ... Thriller-Drama mit Helena Zengel nach wahren Begebenheiten.

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Des, ein unscheinbarer Mörder

Serie | Ab 31. Dezember auf arte.tv und am 7. Januar auf ARTE

London, 1983: Der Beamte Dennis Nilsen gesteht, zahlreiche junge Männer ermordet zu haben. Für die Polizei beginnt eine monatelange Suche nach den Identitäten der Opfer. Ein Schriftsteller will die Psyche des Serienmörders verstehen. Britische True-Crime-Serie.

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A K T U A L I T Ä T | G E S C H I C H T E

Irans Frauen - Die andere Hälfte der Geschichte

Dokumentationsreihe | Ab 8. Dezember auf arte.tv und am 15. Dezember auf ARTE

Irans Frauen schreiben Geschichte. Die Serie erzählt aus ihrer Perspektive vom Wandel ihres Landes über mehr als acht Jahrzehnte hinweg. Persönliche Erinnerungen und eindrucksvolle Archivbilder zeigen ihren Kampf für Selbstbestimmung.

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Tracks East: 2026 - Weltchaos für Fortgeschrittene

Magazin | Ab 13. Dezember auf arte.tv und am 19. Dezember auf ARTE

Die Weltordnung scheint aus den Fugen zu sein: Wladimir Putin führt weiterhin Krieg in der Ukraine, Donald Trump will keinen Krieg und greift dennoch den Iran an. Es gibt Widerstand und weltweite Proteste, vor allem von Jugendlichen. Masha Borzunova versucht den Überblick zu behalten.

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Die Mafia und die US-Präsidenten

Dokumentationsreihe | Ab 14. Dezember auf arte.tv und am 5. Januar auf ARTE

Die Dokumentation zeigt, inwiefern die Mafia in den USA seit den 1930er Jahren Einfluss auf die amerikanische Politik nahm und mutmaßlich bis heute nimmt. Denn auch Präsident Donald Trump werden Verbindungen zur organisierten Kriminalität nachgesagt.

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K U L T U R | K U N S T

Franz Marc. Zwischen den Welten

Dokumentation | Ab 6. Dezember auf arte.tv auf ARTE

Franz Marc suchte in seinen Gemälden Antworten auf die großen Fragen seiner Zeit. Die Dokumentation schlägt einen Bogen zu den Krisen der Gegenwart - zu Umweltzerstörung, Krieg und der Frage, was Kunst heute bewirken kann.

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Yuja

Dokumentarfilm | Ab 20. Dezember auf arte.tv und am 21. Dezember auf ARTE

Die Ausnahmepianistin Yuja Wang gehört zu den mitreißendsten Musikerinnen unserer Zeit. Sie spielt nach ihren eigenen Regeln und erfindet sich dabei neu. Doch der Druck bringt die Künstlerin an ihre Grenzen - und sie stellt alles infrage.

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W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

Biowelten

Web Only, Dokumentationsreihe | Ab 10. Dezember auf arte.tv

Kurze und prägnante Geschichten, große Fragen: "Biowelten" geht den Geheimnissen des Lebens auf den Grund. Von der Genschere bis zur Unsterblichkeit von Quallen: Die Reihe erkundet, wie sich Leben entwickelt, schützt und erneuert.

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Ozeane mit David Attenborough

Dokumentarfilm | Ab 19. Dezember auf arte.tv und auf ARTE

Der Dokumentarfilm zeigt spektakuläre Bilder und versteht sich gleichzeitig als Weckruf. Neben der Schönheit der Unterwasserwelt und den Bedrohungen, denen sie ausgesetzt ist, wird Hoffnung auf ihre mögliche Regeneration gemacht.

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M U S I K

Giuseppe Verdi: Otello - Mailänder Scala 2026

Oper | Ab 12. Dezember auf arte.tv und auf ARTE Der neue Musikdirektor der Mailänder Scala, Myung-Whun Chung, eröffnet die neue Saison mit "Otello", einem der Meisterwerke von Giuseppe Verdi. Die Neuinszenierung wartet mit einer hochkarätigen Besetzung auf.

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