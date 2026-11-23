Wien (OTS) -

Würden Sie in einer Organisation eine KI einsetzen, die bessere Entscheidungen als das Team trifft, aber nicht erklären kann, warum? Diese Frage wurde den rund 450 Teilnehmenden zu Beginn der Expert Talks „KI & digitale Innovation“ von Austrian Standards in Kooperation mit der AI Factory Austria (AI:AT) gestellt. Rund drei Viertel beantworteten sie mit „Nein“. Das Thema Vertrauen zog sich als roter Faden durch das Event: vom autonomen Postbus der ÖBB über die Medizin bis zur Stadt Wien. Der Tenor: Damit österreichische Unternehmen KI breit und verlässlich einsetzen können, ohne jedes Mal von vorne zu beginnen, braucht es gemeinsame Standards.

Für Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards, steht fest: Leistung allein schafft noch kein Vertrauen in KI. Für sie sind Standards entscheidend, um das Potenzial von KI in der Praxis zu nutzen. So ergänzen sie zum Beispiel den rechtlichen Rahmen des EU AI Act. „Gesetzliche Regelungen allein bringen unterschiedliche Systeme nicht dazu, zusammenzuarbeiten. Unternehmen brauchen gemeinsame Grundlagen für den Austausch von Daten, für die Bewertung von Qualität und für den Umgang mit Risiken. Und genau da setzt die Standardisierung ein. Standards schaffen eine gemeinsame Sprache und rund 5.000 Expert:innen aus über 3.000 Organisationen aus Österreich bringen ihre Stimme in die nationale, europäische und internationale Standardisierung ein.“

Wie schnell sich die Möglichkeiten von KI erweitern, machte Karl Kugler, Lead AI Factory Austria (AI:AT), deutlich: Vor einem halben Jahr sei noch über Vibe Coding gesprochen worden, heute über Agentic Engineering – dabei beauftragen Agenten andere Agenten und lassen deren Ergebnisse prüfen. Kugler plädierte dafür, mehr über Chancen zu reden und nicht immer gleich die Risiken in den Vordergrund zu stellen. „Um diese Chancen auch heben zu können, brauchen wir Institutionen wie Austrian Standards, die uns helfen, die Spielregeln festzulegen. Normen schaffen die Grundlagen dafür, dass KI-Systeme verlässlich zusammenarbeiten. Wir als AI Factory Austria unterstützen die praktische Entwicklung: Über unser europäisches Netzwerk erhalten Unternehmen Zugang zu Supercomputern, auf denen sie eigene KI-Modelle entwickeln und erproben können.“

Regulierung und Innovation sollen sich gegenseitig stärken

Mario Tokarz, Geschäftsführer RightMinded AI, ging in seiner Keynote der Frage nach, ob Standards Innovation bremsen oder ermöglichen: „Standards fördern Innovation auf vielen Wegen: Schon gemeinsame Begriffe sparen Zeit, weil wir nicht aneinander vorbeireden.“ Er thematisierte auch die unterschiedlichen Vorstellungen zu KI: „Die Erwartungen an KI bewegen sich derzeit zwischen zwei Extremen: der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Hoffnung, KI werde alle Probleme der Menschheit lösen. In der Standardisierung müssen wir uns von dieser Polarisierung lösen und konkret daran arbeiten, Chancen nutzbar und Risiken beherrschbar zu machen.“

Wenn ein KI-Fehler mehr als Zeit kostet

Beim autonomen Fahren ist die Technik weit, die Regulierung bleibt eine Hürde, erklärte Lena Köninger, Strategy & Corporate Development, ÖBB Personenverkehrs AG. Eine EU-weit harmonisierte Zulassung eröffnet zugleich Chancen: „Wenn wir es schaffen, dass automatisierte Systeme im Verkehr zugelassen werden, dann haben wir 27 Märkte, die wir gleichzeitig bespielen können.“ Maria Kletecka-Pulker, Leiterin des Forschungszentrums Patient Safety and Digital Health der Danube Private University, sieht Standards als Orientierung für den KI-Einsatz in Krankenhäusern, etwa beim Datenschutz. Zugleich mahnte sie realistische Erwartungen ein: „Wir wollen erstaunlicherweise bei der KI plötzlich eine 100-prozentige Sicherheit. Beim Menschen wissen wir, wie hoch das Risiko ist.“ Daniel Schaub-Menares, Co-Founder The Energy Bridge, präsentierte eine KI-Plattform für den mehrsprachigen Zugang zu Energieregulierung. Asif Safdary, Founder & CEO CyberACI, zeigte, wie KI-Cyberangriffe beschleunigt und wie CyberACI Sicherheitsteams mit KI-Agenten aufrüstet. „Wenn Angreifer mit KI schneller werden, muss es die Abwehr auch. Das klappt aber nur mit sauberen Abläufen. Schutz ist auch eine Frage der Prozessstandards und ihrer Qualität.“

Wer trägt die Verantwortung, wenn KI entscheidet?

Wie eine vernetzte Stadt auch bei Störungen funktionsfähig bleibt, erläuterte Cathrin von Hesler, vormals europäische Rechtsanwältin und Standortleiterin Wien des Know Centers. Dafür müssen Daten, technische Infrastruktur und menschliche Entscheidungen ineinandergreifen. Normierte Schnittstellen und klare Vorgaben zu Datensicherheit und Resilienz schaffen dafür gemeinsame Grundlagen. Im Abschlusspanel zu Human-Centric AI betonte Martin Giesswein, AI Program Direktor der WU Executive Academy: „Wenn ich das KI-generierte E-Mail wegschicke oder den Bescheid erlasse, dann trage ich Verantwortung.“ Sindre Wimberger, KI-Experte der Stadt Wien, bezweifelte, dass menschliche Kontrolle überall möglich bleibt. Umso wichtiger sei die Frage, „wo die rote Linie ist, wo wir sagen: Da muss, komme was wolle, wer drüberschauen“.

Helene Baumgartner, Expertin im Büro für digitale Agenden der Arbeiterkammer Wien, stellte die Frage: „Was mache ich mit dem Spielraum?“ Ihn mit weiteren Aufgaben zu füllen, sei eine Möglichkeit – ihn zum Vorteil beider Seiten zu nutzen, die andere. Dafür müssten Beschäftigte von Beginn an mitreden, schon bei der Frage, welches Problem KI lösen soll. Eine Präsentation kurz vor dem Start der KI-Ausrollung im Unternehmen sei keine Einbindung. Julia Eisner, Vice-President Women in AI Austria und AI Expert & Scientific Collaboration Lead – AI:AT, teilte ihre Beobachtung, dass KI-Kompetenz oft einfach vorausgesetzt werde: „Beschäftigte sollen diese sich am besten nebenbei selbst aneignen.“ Menschenzentrierter KI-Einsatz brauche Weiterbildung während der Arbeitszeit und einen Blick auf Produktivität, der über eingesparte Stunden hinausgeht. Erich Prem, Founder Eutema und an einem IEEE-Standard für digitalen Humanismus beteiligt, brachte den Gestaltungsauftrag auf den Punkt: „Technologie ist kein Schicksal.“

Austrian Standards denkt Normen-Wissen neu: KI-Assistent NORMAN als Teil eines digitalen Ökosystems

Für Austrian Standards ist die KI-Entwicklung auch ein Auftrag an die eigene Organisation. „Wenn KI Entwicklungszyklen radikal verkürzt, dann können wir uns nicht darauf beschränken, mit Methoden von gestern zu arbeiten“, sagte Höllinger. „Standardisierung muss schneller werden, Standardisierung muss digitaler werden und Standardisierung muss Innovationsprozesse deutlich erleichtern.“ Das betreffe auch die Art, wie Standards genutzt werden. Normatives Wissen soll leichter zugänglich, digital nutzbar und direkt in Unternehmensprozesse integrierbar werden. „Wir haben mit NORMAN bereits einen KI-Assistenten ins Leben gerufen, der schon am Markt aktiv ist. Das sind erste wichtige Schritte, aber das Ziel ist viel größer: Wir wollen Standards von Dokumenten zu einem digitalen Wissens- und Innovationsinstrumentarium weiterentwickeln“, so Höllinger.

Über die Veranstaltung

Die Expert Talks „KI & digitale Innovation“ wurden Mitte November in Kooperation mit der AI Factory Austria (AI:AT) veranstaltet. Moderation: Ana Simic, CEO & Founder Propeller. Die Veranstaltung ist Teil des „WE NORM THE FUTURE | Summit 2026“ und Partnerveranstaltung des European AI Innovation Month, einer Initiative der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit der irischen EU-Ratspräsidentschaft.

Die Aufzeichnung der Veranstaltung sowie die Präsentationen zum Download finden Sie hier:

https://bit.ly/ExpertTalks-KI2026

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