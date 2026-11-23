Wien (OTS) -

Seit Juli 2026 hatte Österreichs größtes und traditionsreichstes Binnenschifffahrtsunternehmen im Eigentum von VERKEHRSBUERO und Wien Holding mit Einschränkungen durch das Niedrigwasser zu kämpfen. In den letzten Wochen kam es auch am Wiener Donaukanal zu Einschränkungen im Linienverkehr. Mit der Normalisierung des Donaupegels nimmt die DDSG Blue Danube jetzt wieder volle Fahrt voraus auf. Der Linienverkehr und die beliebten Themenfahrten mit kulinarischen und musikalischen Highlights in Wien finden ab sofort wieder im gewohnten Umfang statt. Auch der Schiffsverkehr in die slowakische Hauptstadt Bratislava ist wieder möglich.

Weihnachtsfreuden am Schiff

Als vorweihnachtliche Höhepunkte locken in den nächsten Tagen der „Kulinarische Ausflug nach Dürnstein zum Weihnachtsmarkt“ am 29. November 2026 oder ein Tagesausflug nach Bratislava mit seinem pittoresken Christkindlmarkt. Die nächste Fahrt in die slowakische Hauptstadt legt bereits am kommenden Samstag ab.

Black Friday mit attraktiven Rabatten

Ein besonderes Zuckerl bietet die DDSG Blue Danube zum Black Friday an. Mit dem Rabattcode „DDSGBLACK“ gibt es noch bis inklusive 30. November 2026 drei Tickets zum Preis von zwei im Onlineshop auf ddsg-blue-danube.at. Wer zu Weihnachten Glücksmomente am Schiff verschenken möchte, profitiert von zehn Prozent Rabatt und zahlt derzeit beispielsweise für einen Gutschein im Wert von 100 Euro nur 90 Euro und kann diesen bequem per E-Mail verschicken oder zuhause ausdrucken.