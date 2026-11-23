Wien (OTS) -

„Wo bleibt die Präsentation des Wiener Budgets 2027? Ende November drängt die Zeit, doch Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadträtin Barbara Novak scheinen lieber auf Tauchstation zu gehen. Statt einer ordentlichen, öffentlichen Pressekonferenz, in dessen Rahmen sämtliche Bürger den Ausführungen Novaks folgen könnten, soll das nächste Budgetdesaster offenbar nur in einem Hintergrundgespräch vor ausgesuchten Medienvertretern abgehandelt werden. Hat die rot-pinke Stadtregierung mittlerweile so viel zu verbergen, dass sie sich nicht einmal mehr traut, ihre Budgetzahlen den Wienern offen zu präsentieren?“, hinterfragt der Wiener FPÖ-Stadtrat und Landesparteiobmann Dominik Nepp das Vorgehen.

Angesichts der dramatischen Finanzlage, Wien hat immerhin rund 15 Milliarden Euro Schulden, wäre vollständige Transparenz angesagt. Stattdessen scheinen Bürgermeister und Finanzstadträtin es zu bevorzugen, den Medien genau zu diktieren, was über das Budget zu berichten ist. „Die Wiener haben ein Recht darauf, noch vor Jahresende zu ungefiltert zu erfahren, welche finanziellen Belastungen ihnen 2027 drohen und wie Ludwig seinen Schuldenberg endlich abbauen will. Ein Milliardenbudget gehört auf den Tisch und nicht ins Hinterzimmer! Wer eine Stadt finanziell derart an die Wand fährt, darf sich nicht auch noch vor der öffentlichen Verantwortung drücken.“, fordert Nepp abschließend.