Innsbruck/Wien (OTS) -

Der KHM-Museumsverband hat Thomas Kuster (49) zum wissenschaftlichen Direktor von Schloss Ambras Innsbruck bestellt. Der langjährige Kurator und bisherige interimistische Direktor übernimmt damit dauerhaft die wissenschaftliche Leitung des Tiroler Renaissanceschlosses. Gemeinsam mit dem bereits bestellten Betriebsleiter David Salchner (38) ist das Führungsteam nun komplett. Nach einer Phase personeller und organisatorischer Veränderungen richtet sich der Blick auf die Zukunft: mit neuen wissenschaftlichen Initiativen, einer Ausstellung zu Philippine Welser und einer Weiterentwicklung des musealen Angebots.



„ Mit Thomas Kuster und David Salchner verfügt Schloss Ambras über ein Führungsteam, die wissenschaftliche Kompetenz und betriebliche Verantwortung auf überzeugende Weise verbindet “, erklärt Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands. „ Wir haben damit die personellen Voraussetzungen geschaffen, um dieses außergewöhnliche Haus mit einer klaren Perspektive weiterzuentwickeln. Schloss Ambras zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen europäischer Renaissancekultur. Unser Anspruch ist es, seine internationale Strahlkraft zu stärken, die wissenschaftliche Arbeit sichtbarer zu machen und zugleich neue Zugänge für unser Publikum zu eröffnen. “



Ein ausgewiesener Kenner von Schloss Ambras

Mit Thomas Kuster übernimmt ein Wissenschaftler die Direktion, dessen beruflicher Werdegang seit mehr als 25 Jahren eng mit Schloss Ambras verbunden ist. Der gebürtige Innsbrucker studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Universität Innsbruck und promovierte 2004. Seit 2000 war er in unterschiedlichen Funktionen am Haus tätig, zunächst in der Kunstvermittlung und wissenschaftlichen Mitarbeit, seit 2011 als Kurator. Von 2009 bis 2011 sammelte er zudem Erfahrungen in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums Wien. Im August 2026 übernahm er die interimistische Leitung von Schloss Ambras.



Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der habsburgischen Geschichte, der frühneuzeitlichen Hofkultur sowie der fürstlichen Sammlungs- und Inventargeschichte. Zu seinen wissenschaftlichen Projekten zählten unter anderem die Koordination der datenbankbasierten Edition des Nachlassinventars Erzherzog Ferdinands II. von 1596. Aktuell ist er am FWF-geförderten Forschungsprojekt Managing Maximilian beteiligt und wirkt an der konzeptionellen Weiterentwicklung von Schloss Ambras im Rahmen von Remastering Ambras mit.



„ Schloss Ambras ist für mich seit vielen Jahren weit mehr als ein Arbeitsplatz. Es ist ein einzigartiger historischer Ort, dessen Sammlungen und Geschichten uns noch immer viel zu erzählen haben “, so Thomas Kuster. „ Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die wissenschaftliche Erforschung unserer Bestände voranzutreiben, neue Erkenntnisse zugänglich zu machen und Schloss Ambras als lebendigen Ort der Begegnung mit Kunst und Geschichte weiterzuentwickeln. “ Das Motto ist: Geschichte entdecken, Geschichten erleben.

Philippine Welser und neue wissenschaftliche Impulse

Einen Schwerpunkt des künftigen Ausstellungsprogramms bildet eine Ausstellung zu Philippine Welser, deren Lebensgeschichte untrennbar mit Schloss Ambras verbunden ist. Die erste Gemahlin Erzherzog Ferdinands II. steht beispielhaft für die gesellschaftlichen Konventionen und Handlungsspielräume der Renaissance. Die Ausstellung Ich, Philippine Welser (Arbeitstitel, 25. Juni bis 31. Oktober 2027) wird ihre Persönlichkeit und historische Bedeutung aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und neue Zugänge zur Geschichte des Schlosses eröffnen.



Darüber hinaus sollen neue wissenschaftliche Publikationen die Erforschung der Ambraser Sammlungen und ihrer historischen Zusammenhänge vorantreiben. Für 2027 ist neben einer Biografie zu Philippine Welser und einem Kinderbuch anlässlich der Ausstellung auch eine Publikation zum berühmten Arzneimittelbuch mit neuen Zugängen in Arbeit. Die Verbindung von Forschung, Ausstellungstätigkeit und zeitgemäßer Vermittlung bildet dabei einen zentralen Bestandteil der weiteren Entwicklung des Hauses.



„ Die Sammlungen von Schloss Ambras sind ein einzigartiges Zeugnis europäischer Kulturgeschichte. Sie bieten enormes Potenzial für Forschung, internationale Zusammenarbeit und neue Formen der Vermittlung “, betont Fine. „ Dieses Potenzial wollen wir konsequent nutzen. Dabei geht es nicht allein darum, Geschichte zu bewahren, sondern sie immer wieder neu zu befragen und für die Gegenwart relevant zu machen. “

Neuer Termin für Ambraser Schlossfest

Im Rahmen der weiteren Programmplanung wird das traditionelle Schlossfest auf Samstag, 11. September 2027 verschoben. Die Veranstaltung bleibt ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots von Schloss Ambras. Nähere Informationen hierzu werden gesondert kommuniziert.

Gemeinsam in die Zukunft

Mit der nun abgeschlossenen Besetzung der wissenschaftlichen und betrieblichen Führung beginnt für Schloss Ambras eine neue Phase. Thomas Kuster und David Salchner werden die Weiterentwicklung des Hauses gemeinsam verantworten. Im Mittelpunkt stehen die stärkere Positionierung von Schloss Ambras als Erlebnis- und Kulturort für internationale Gäste und den Lebensraum Tirol, die Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern aus Kultur, Tourismus, Bildung und regionaler Wirtschaft sowie eine zeitgemäße Gästekommunikation und Besucherorientierung. Ziel ist es, Schloss Ambras weiter zu stärken und neue Zugänge zu Kunst und Kultur zu schaffen. Die geplanten Maßnahmen sollen schrittweise umgesetzt und das bestehende Angebot entsprechend weiterentwickelt werden.

„ Schloss Ambras ist ein kulturelles Aushängeschild Tirols und zugleich ein Museum von internationalem Rang “, so Jonathan Fine abschließend. „ Wir wollen seine besondere Identität bewahren und gleichzeitig mutig nach vorne denken. Mit dem neuen Führungsteam, einem starken wissenschaftlichen Fundament und einem vielfältigen Vermittlungsprogramm sind dafür die Voraussetzungen geschaffen. “



Schloss Ambras Innsbruck ist ein Standort des Kunsthistorischen Museums im KHM-Museumsverband, der als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs gilt. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart, von europäischer bis außereuropäischer Kunst.

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