St. Pölten (OTS) -

SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander appelliert an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die ÖVP, die geplante Schließung von Notarztstandorten in Niederösterreich noch einmal gründlich zu überdenken: Anlass sind die aktuelle Debatte über die medizinische Versorgung älterer Menschen und die Stellungnahme der ÖNK zur Reform, die selbst viele offene Fragen aufwirft.

„Wer über 80 ist, muss sich darauf verlassen können, die Behandlung zu bekommen, die er braucht. Und wer in einer Randregion lebt, muss sich darauf verlassen können, dass im Ernstfall der Notarzt kommt. Beides gehört zum Grundversprechen unseres Gesundheitssystems. Was ist das für ein Bild, wenn man Menschen in Randregionen sagt: Vielleicht kommt der Notarzt zu euch nicht oder deutlich später?“, so Zwander.

Eine klare Antwort für die Generation 80 plus

Ob die im Zusammenhang mit der Landeshauptleutekonferenz kolportierte Aussage tatsächlich von der Landeshauptfrau stammt, könne er nicht beurteilen, hält Zwander fest. „Entscheidend ist etwas anderes: Mehr als 100.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind über 80. Sie haben eine klare Antwort der Landeshauptfrau verdient, nämlich dass sie auch im hohen Alter die Behandlung bekommen, die sie brauchen. Dass diese Frage überhaupt im Raum steht, sollte zu denken geben.“

Lehren aus der Vergangenheit

Dass vielen Menschen frühere Gesundheitsdebatten in Erinnerung geblieben sind, sei nachvollziehbar, so Zwander. „Die Landeshauptfrau hat sich seinerzeit mit großer Entschiedenheit für die Corona-Impfpflicht eingesetzt, über die Bedenken eines großen Teils der Bevölkerung hinweg. Diese Härte war damals nicht notwendig. Beim Notarzt sollten wir diesen Fehler nicht wiederholen.“

Die eigene Stellungnahme ernst nehmen

„Die ÖVP hat es selbst in der Hand. Sogar die vom Land in Auftrag gegebene Stellungnahme wirft die Frage auf, ob die vorgesehenen Standorte richtig gewählt sind. Solange diese Frage nicht beantwortet ist, gibt es keinen Grund, die Schließungen mit Nachdruck durchzusetzen. Es wäre ein Zeichen von Stärke, zu sagen: Schauen wir uns das noch einmal an.“

Es geht um Vertrauen in die Politik

„Menschen spüren sehr genau, wenn Entscheidungen an ihren Interessen vorbei getroffen werden. Wer einer Region heute eine schlechtere Notarztversorgung zumutet, kann am Sonntag nicht glaubwürdig über Politikverdrossenheit sprechen. Wenn Menschen den Eindruck gewinnen, die Politik sei nicht für sie da, ziehen sie sich irgendwann aus dem demokratischen Diskurs zurück. Das kann niemand wollen.“

Appell: Kein Standort ohne gleichwertigen Ersatz

„Mein Appell an die Landeshauptfrau und die ÖVP lautet daher: Lenken Sie ein. Nehmen Sie die Bedenken aus der Stellungnahme des eigenen Landes ernst. Kein Notarztstandort darf schließen, bevor es für die Menschen in der Region einen mindestens gleichwertigen Ersatz gibt“, so Zwander abschließend.