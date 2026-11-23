Wien, Graz, Salzburg, Linz, Neufelden, Pinkafeld (OTS) -

Am 24. November ist es soweit. Im Rahmen eines Galaabends im Kuppelsaal der TU Wien werden die diesjährigen TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis | #WiPreis Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet. Ab 19:30 wird die Preisverleihung via Livestream auf wipreis.tuvaustria.com übertragen.

238 Bewerbungen sind für die fünfzehnte Auflage des TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreises eingegangen. Neun Projekte hinter denen 13 Akteurinnen und Akteure aus Universitäten und HTLs stehen, haben die Fachjury ganz besonders überzeugt:

Shortlist Universitäten – Dissertationen (Preisgeld: 6.000 Ꞓ)

DI Dr. Andreas Auer (JKU Linz)

DI Dr. Florian Draschbacher (TU Graz)

DI Dr. Markus Fasching (TU Graz)

Shortlist Universitäten – Diplom-/Masterarbeiten (Preisgeld: 5.000 Ꞓ)

DI Timur Galiullin (TU Wien)

DI Martin Hasenburger (TU Graz)

Ing. Lukas Hinterleitner MSc (Uni Wien)

Shortlist HTL-Abschlussarbeiten (Preisgeld: 4.000 Ꞓ)

Simon Falkinger, Tobias Krenn und David Springer (HTL Neufelden)

Fabian Gutkauf und Thomas Haas (HTL Pinkafeld)

Ivon Dimova und David Krois (HTL Salzburg)

Die TÜV AUSTRIA #WiPreis-YouTube Playlist liefert bereits vorab einen Einblick in die Projekte der Wissenschaftspreis-Shortlist-Kandidat*innen www.tuvaustria.com/wpshortlist

Livestream 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis-Verleihung am 24.11.2026 ab 19.30 Uhr auf wipreis.tuvaustria.com