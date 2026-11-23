- 23.11.2026, 10:53:02
- /
- OTS0067
KORREKTUR zu OTS0024 vom 21.11.2026: Gurkerl ruft Yutto Pinienkerne 50 g vorsorglich zurück
KORREKTUR ZU OTS_20261121_OTS0024
KORREKTUR-HINWEIS
Korrektur: Vorsorglicher Rückruf Yutto Pinienkerne 50 g
Betroffen sind Packungen mit MHD zwischen 03.10.2026 (statt 03.06.2026) und 26.04.2027, gekauft von 01.05. bis 10.11.2026. Alle anderen Angaben bleiben gleich. Bitte entsorgen. Gurkerl erstattet den Kaufpreis automatisch.
Der Online-Supermarkt Gurkerl ruft vorsorglich das Eigenmarkenprodukt Yutto Pinienkerne 50 g (Hersteller: VELKÁ PECKA s.r.o.) zurück. Betroffen sind Packungen, die zwischen dem 01.05.2026 und dem 10.11.2026 gekauft wurden und deren Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 03.10.2026 und dem 26.04.2027 liegt.
In einer Probe wurde die Kiefernart Pinus armandii nachgewiesen. Sie kann einen vorübergehenden bitteren oder metallischen Nachgeschmack verursachen, das sogenannte „Pine-Mouth-Syndrom“. Bleibende gesundheitliche Folgen sind nicht bekannt.
Kund:innen werden gebeten, betroffene Packungen nicht zu verzehren und zu entsorgen. Gurkerl erstattet den Kaufpreis automatisch.
Rückfragen & Kontakt
Gurkerl.at GmbH
Timea Rüb-Scholz
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gurkerl.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GUR