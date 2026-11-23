Wien (OTS) -

Seit 17. November 2026 ist tele.at mit einer vollständig neu entwickelten Website und neuen Apps für iOS und Android online. Erneuert wurden neben dem Design auch die gesamte technische Architektur, das Backend und die Infrastruktur. Ziel ist es, die österreichische TV- und Entertainment-Marke für die digitale Zukunft aufzustellen. Das neue tele.at bündelt das Programm von mehr als 100 TV-Sendern, eine Übersicht über Streaming-Angebote und das österreichweite Kinoprogramm auf einer Plattform. Ergänzt wird das Angebot durch die Empfehlungen der tele-Redaktion, eine übersichtlichere Nutzerführung und neue Funktionen. Wer sich kostenlos registriert, kann seine Lieblingssender individuell sortieren, bevorzugte Streamingdienste auswählen, persönliche Merklisten erstellen und sich an ausgewählte Sendungen erinnern lassen. Die Einstellungen sind geräteübergreifend auf Website und App verfügbar.

Weiterentwicklung einer etablierten Medienmarke

Den Anstoß für die Digitaloffensive gab Martin Kaindel. Er kam 2025 nach fast 20 Jahren beim Manstein Verlag zu tele, zunächst als Verantwortlicher für Vermarktung und Digitalbereich. Anfang 2026 übernahm er die Geschäftsführung. Ziel ist es, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln und insbesondere das Digitalgeschäft auszubauen. Im Herbst 2025 holte Kaindel Angelika Haumer als Digital Project & Ad Operation Managerin ins Unternehmen. Die beiden hatten bereits beim Manstein Verlag zusammengearbeitet.

„tele ist eine starke Marke mit einer langen Geschichte. Aber Reichweite und Bekanntheit allein sind noch keine Zukunftsstrategie. Wir wollen, dass tele auch digital die erste Adresse ist, wenn es um gute Unterhaltung geht, im Fernsehen, bei Streamingdiensten und im Kino. Dafür haben wir bewusst in Technologie, Nutzererlebnis und neue Vermarktungsmöglichkeiten investiert. Dass uns dieser Relaunch mit einem kleinen Team und viel persönlichem Einsatz gelungen ist, freut mich besonders. Und eines ist klar: Das ist kein Schlusspunkt, sondern der Beginn der nächsten Etappe“, so Martin Kaindel, Geschäftsführer von tele.

Zusammenführung von Technik und Redaktion

Die Projektleitung lag bei Angelika Haumer, Digital Project & Ad Operation Management. Sie koordinierte die Anforderungen aus Technik, Redaktion, Nutzererlebnis und digitaler Vermarktung. „TV, Streaming und Kino auf einer modernen Plattform vereinen – das war unsere Vision. Dafür haben wir hinter den Kulissen viele komplexe Prozesse zusammengeführt: von der technischen Infrastruktur über die Datenintegration bis zur digitalen Vermarktung“, erklärt Haumer.

Große Aufgabe, kleines Team

Für die Umsetzung wählte tele nach Gesprächen mit mehreren Digitalagenturen einen anderen Weg und beauftragte den unabhängigen Entwickler Fabian Pimminger. Kaindel und Pimminger kennen einander aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Manstein Verlag, wo sich ihre Wege 2015 beim Projekt Trending Topics gekreuzt hatten. Pimminger verantwortete Konzeption, Design und technische Umsetzung von Website und Apps. Dabei galt es, eine Plattform mit durchschnittlich mehr als 9,2 Millionen Page Impressions und rund 2,3 Millionen Visits pro Monat technisch neu aufzubauen und die großen Datenmengen aus Fernsehen, Streaming und Kino zuverlässig zusammenzuführen. Eine Caching-Architektur sorgt für kurze Ladezeiten und eine effiziente Verarbeitung hoher Zugriffszahlen. Website und Apps basieren auf einer gemeinsamen technischen Grundlage. Neue Funktionen sollen sich dadurch künftig einfacher entwickeln lassen. „Einen kompletten Relaunch dieser Größenordnung umzusetzen, war eine große Aufgabe. Und eine, die neben Expertise und Erfahrung nur mit Vertrauen und guter Zusammenarbeit funktioniert. Beides hatte ich bei tele vom ersten Tag an“, sagt Fabian Pimminger. „Das neue tele.at ist nicht nur technisch modern, sondern bringt auch die visuelle Identität aus dem Print ins Digitale.“

Redaktionelle Empfehlungen als Kern des Angebots

Neben der technischen Erneuerung setzt tele weiterhin auf seine redaktionelle Kompetenz. Angesichts der wachsenden Zahl an TV-Sendern, Streamingdiensten und Kinofilmen gewinnt Orientierung zunehmend an Bedeutung. „Ob lineares Fernsehen, Streaming oder Kino – die sorgfältig ausgewählten Tipps der tele-Redaktion bieten Orientierung und helfen, im wachsenden Angebot das Passende zu finden“, betont Dieter Hauptmann, Chefredakteur von tele.

Bewährtes und Neues im Online-Angebot

Martin Haiden-Klee aus der Online-Redaktion von tele begleitete den Relaunch auf redaktioneller Seite: „Wir haben Bewährtes beibehalten, vieles weiterentwickelt und einiges völlig neu gedacht. Unsere Nutzerinnen und Nutzer sollen sich auf tele.at rasch zurechtfinden und auf einen Blick sehen, was sie interessiert.“ Mit dem Relaunch soll zugleich die Grundlage für den weiteren Ausbau des Digitalgeschäfts geschaffen werden. Werbekunden sollen künftig die Reichweite des wöchentlichen Printmagazins mit den Möglichkeiten der neuen Digitalplattform kombinieren können. In einem nächsten Schritt plant tele, verstärkt auf KI-gestützte Empfehlungen, Personalisierung und den Aufbau einer aktiven Community zu setzen.

Die neue Website ist unter www.tele.at erreichbar. Die neuen tele-Apps stehen im Apple App Store und bei Google Play zum Download bereit.

Über tele

tele ist eine österreichische TV- und Entertainment-Marke. Das TV-Magazin liegt Woche für Woche österreichischen Tages- und Wochenzeitungen bei, darunter Die Presse, Der Standard, Kleine Zeitung, NÖN, Oberösterreichische Nachrichten, Salzburger Nachrichten, Tiroler Tageszeitung und Vorarlberger Nachrichten. Mit einer Gesamtauflage von 657.135 Exemplaren(1) erreicht tele 972.000 Leserinnen und Leser pro Woche(2), das entspricht einer Reichweite von 12,4 Prozent(2). Print und Digital zusammen kommen auf 1.046.000 Leserinnen, Leser und Nutzer(3). Website und Apps von tele.at bündeln Programminformationen zu mehr als 100 TV-Sendern, eine Übersicht über Streaming-Angebote und das österreichweite Kinoprogramm. tele.at verzeichnet durchschnittlich mehr als 9,2 Millionen Page Impressions(4) und rund 240.000 Unique User pro Monat(4). Herausgeber ist die tele – Zeitschriftenverlagsges.mbH & Co KG mit Sitz in Wien. www.tele.at

Quellen: (1) ÖAK rollierender Jahresschnitt 2026, (2) Media-Analyse 2026-I; (3) CRM Justierung an den Werten der ÖWA, (4) ÖWA, tele.at (Web & App), Ø Okt. 2025 – Sep. 2026