Wien (OTS) -

Nebel, Nässe und früh einsetzende Dunkelheit: In den Herbst- und Wintermonaten steigt das Risiko für Unfälle und Staus auf Österreichs Straßen. Umso wichtiger ist es, dass Einsatzkräfte im Ernstfall rasch zum Einsatzort kommen. Das Rote Kreuz appelliert an alle Autofahrer:innen: Rettungsgasse bilden, Leben retten!

So funktioniert die Rettungsgasse auf Autobahnen und Schnellstraßen:

Bereits bei stockendem Verkehr sofort Platz schaffen.

Bei zwei Fahrstreifen zwischen linker und rechter Spur eine Gasse bilden.

Bei drei oder mehr Fahrstreifen die Rettungsgasse zwischen der äußersten linken Spur und der danebenliegenden Spur freihalten.

Die Rettungsgasse darf nur von Einsatzfahrzeugen, Pannendienstfahrzeugen, Leichenwägen sowie Fahrzeugen des Straßendienstes befahren werden.

Die Rettungsgasse erst auflösen, wenn sich der Verkehr wieder normalisiert.

Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen Roten Kreuzes: „Im Notfall zählt jede Sekunde, unsere Rettungs- und Notarztteams dürfen bei der Anfahrt keine wertvolle Zeit verlieren. Nur mit einer funktionierenden Rettungsgasse sind wir rasch am Einsatzort. Jede Verzögerung kann den Gesundheitszustand der erkrankten Personen dramatisch verschlechtern. Achten Sie beim nächsten Stau auf eine gut funktionierende Rettungsgasse und helfen Sie uns, im Ernstfall ein Leben zu retten. Jede und jeder von uns kann einmal selbst betroffen sein.“

„Nicht erst dann, wenn Sie Blaulicht oder Folgetonhorn wahrnehmen!“

Foitik weiter: „Keine Rettungsgasse zu bilden oder sie sogar zu befahren, ist nicht nur keine gute Idee, sondern auch strafbar. Sobald der Verkehr stockt oder sich ein Stau abzeichnet, ist neben dem äußersten linken Fahrstreifen sofort eine Rettungsgasse zu bilden – nicht erst dann, wenn Sie Blaulicht oder Folgetonhorn wahrnehmen!“

Erste-Hilfe-Wissen regelmäßig auffrischen

Weil im Ernstfall jede Minute zählt, ist nach einem Verkehrsunfall oder medizinischen Notfall die rasche Hilfe durch Ersthelfer:innen entscheidend. Auf der Straße gilt zuerst: Eigenschutz! Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen, Unfallstelle mit dem Warndreieck absichern und Unbeteiligte hinter die Leitschiene bringen. Rufen Sie den Notruf 144 oder stellen Sie sicher, dass dies jemand anderer macht. Die Kolleginnen und Kollegen in der Rettungsleitstelle leiten Sie bei den richtigen Maßnahmen an.

Das Rote Kreuz empfiehlt, sein Erste-Hilfe-Wissen spätestens alle vier Jahre aufzufrischen. Mehr zum Thema und aktuelle Kurse in Ihrer Nähe: www.erstehilfe.at

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