Wien (OTS) -

Weltweit verschaffen sich junge Menschen derzeit Gehör. Von Protesten gegen Wohnungsnot und soziale Ungleichheit bis zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz und Zukunftsperspektiven: Die Generation Z wird mit den Folgen heutiger Entscheidungen noch bis in das nächste Jahrhundert hineinleben. Im Zentrum ihrer Forderungen stehen Leistbarkeit, Bildung, ökologische Verantwortung, Grenzen für KI-Entwicklungen und die Frage, wie unsere Gesellschaft auch mit Blick auf 2100 zukunftsfähig werden kann.

Vor diesem Hintergrund fand am 19. November 2026 in der MQ Libelle im MuseumsQuartier Wien der generationenübergreifende ALL-GENERATIONS IDEAS SUMMIT: ReGeneration statt. Die Veranstaltung wurde von der kulturellen Zukunftsplattform ReGenerativa gemeinsam mit dem MuseumsQuartier Wien und der Österreichischen Hagelversicherung sowie in Partnerschaft mit dem Research Cluster Sustainability in the Arts der Akademie der bildenden Künste Wien und dem FUTURAMA°LAB – The Art of Ecological Transformations durchgeführt.

Im Mittelpunkt des Zukunftsgipfels stand die Präsentation des Manifests aller Generationen für das Zeitalter der Regeneration, das ein neues Zukunftsmodell entwirft. Es plädiert für ein gemeinsames „Wir“, das Verantwortung für künftige Generationen trägt und statt bloßer Ressourcennutzung und Ausbeutung Leben und Natur in den Mittelpunkt stellt. Das Manifest ist als „Bündnis aller Generationen“ konzipiert und verbindet diese zur übergreifenden „Generation R“ (= Regeneration).



Christoph Thun-Hohenstein, künstlerischer Leiter der ReGenerativa: „ Wir stehen durch KI und Erderhitzung am Beginn eines neuen Zeitalters. Ältere Menschen begreifen oft nicht, wie unsicher sich die Zukunft für junge Menschen, die die nächste Jahrhundertwende erleben könnten, anfühlt. Sie müssen ein stärkeres Zukunftsverantwortungsbewusstein in Bezug auf junge Generationen entwickeln und ihnen mehr Handlungs- und Entscheidungsmacht einräumen. Es braucht die frischen Sichtweisen und künstlerischen Impulse der Gen Z ebenso wie die Erfahrung und wirtschaftlichen Hebel älterer Generationen. Schließen wir einen Generationenpakt für mutige gemeinsame Zukunftsgestaltung und finden wir kreative Wege, seine Ziele umzusetzen! “



Das Manifest wurde in einem mehrmonatigen Prozess mit Workshops, Dialogformaten und Expert:innen-Beiträgen sowie unter Einbindung mehrerer generativer KI-Systeme entwickelt.

Besondere Bedeutung misst das Manifest drei strategischen Handlungsfeldern bei (insgesamt umfasst es zehn Handlungsfelder): Kunst, Kultur und Technologie sollen inspirierende Zukunftsbilder schaffen und Regeneration gesellschaftlich erlebbar machen. Bodenkultur muss Boden als unvermehrbare Grundlage für Ernährungssicherheit, Biodiversität und klimaresiliente ländliche und urbane Lebensräume schützen und als gemeinsames Erbe auch kommender Generationen achten. Im Bereich Wirtschaft, Industrie und Produktion fordert das Manifest den Übergang zu einer ökosozialen regenerativen Wirtschaft, die Natur regeneriert, sinnstiftende Arbeit schafft, regionale Wertschöpfung stärkt, Handwerk fördert und Kreislaufwirtschaft zum zentralen Wirtschaftsprinzip macht.



Mehr als ein Dutzend Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kunst und Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft diskutierten beim Zukunftsgipfel über die praktische Umsetzung dieser Vision. Mit dabei waren unter anderem die Künstlerin und Philosophin Elisabeth von Samsonow, der Biodiversitätsforscher Franz Essl, der Designer und Designtheoretiker Harald Gründl, die neue Chefkuratorin des KunstHausWien Başak Şenova, die CIVA-Festival-Direktorin Eva Fischer, die Städte- und Mobilitätsforscherin Katja Schechtner, die Kreislaufwirtschaftsexpertin Karin Huber-Heim und Lukas Fürst, Geschäftsführer von Fürst Möbel.



Bettina Leidl, Direktorin MuseumsQuartier Wien: „ Das MuseumsQuartier nutzt und bewahrt seine Räume nicht nur, sondern gestaltet sie ökologisch und gesellschaftlich weiter. Genau darum geht es auch bei der Idee der Regeneration, die Christoph Thun-Hohenstein mit ReGenerativa verfolgt. Regeneration bedeutet mehr als Nachhaltigkeit: Es geht darum, unsere Lebensgrundlagen aktiv zu erneuern, Generationen zusammenzubringen und neue Formen des Zusammenlebens zu ermöglichen. Mit ‚MQ goes Green‘ verfolgen wir daher nicht nur eine technische und wirtschaftliche, sondern eine kulturelle und gesellschaftliche Aufgabe. Ich freue mich sehr, dass das MuseumsQuartier Partner von ReGenerativa ist. “