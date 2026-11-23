Wien (OTS) -

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist erstmals die AfD auf den ersten Platz gewählt worden. Dass die Landespartei vom deutschen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, hat die Wählerinnen und Wähler nicht abgehalten. Hanno Settele begibt sich für die „Dok1“-Ausgabe „Im AfD-Land – Unterwegs in Sachsen-Anhalt“ deshalb am Mittwoch, dem 25. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON auf Spurensuche im ostdeutschen Bundesland. Was steckt hinter den Überzeugungen? Welche Erfahrungen prägen den Blick auf die Welt? Er begegnet AfD-Wählern und -Wählerinnen, aber auch ihren Kritikerinnen und Kritikern.

TikTok, Telegram, X – Rechtsextremisten rekrutieren in den sozialen Medien immer mehr junge Menschen. Doch was motiviert Jugendliche dazu, sich offen rechtsextrem zu organisieren? Dieser Frage geht danach die ORF-Premiere der Doku „Jung, militant, national – Die neuen Rechten“ von Rainer Fromm um 21.05 Uhr auf den Grund. In Hintergrundinterviews sprechen Mitglieder rechtsextremer Organisationen wie „Der dritte Weg“ und „Die Heimat“ über ihre Beweggründe. Das Kamerateam begleitet rechte Influencer in Berlin und Wien beim Produzieren von Propagandaclips für die sozialen Medien.

„Dok 1: Im AfD-Land – Unterwegs in Sachsen-Anhalt“ (20.15 Uhr)

Die 86-jährige Annette ist noch in der DDR aufgewachsen, mittlerweile ist sie eine eingefleischte AfD-Anhängerin. Sie hat vor allem die Corona-Zeit geprägt. Lars ist regelmäßiger Besucher der Montagsdemo in Wittenberg. Ihn stört vor allem die finanzielle Unterstützung der Ukraine. Vor den Russen hat er keine Angst. Der 69-jährige Olaf hatte einen Lebenstraum: Er wollte Polizist werden. Nach der Wende 1989 war er aber schon zu alt. Er fährt jetzt eine Harley Davidson, die wie ein Polizei-Motorrad aussieht. Mit seinem Kampfhund will er für Ordnung auf der Straße sorgen.

Hannes hat früher selbst die AfD gewählt. Mittlerweile ist er überzeugter Sozialdemokrat, geht aber weiterhin zu AfD-Veranstaltungen, um mit den AfD-Anhängern das Gespräch zu suchen. Nicht immer ist er willkommen. Auch Hannah bereitet die erstarkte AfD Sorge. Sie wohnt in Halle, in unmittelbarer Nähe der Synagoge, die 2019 Ziel eines rechtsextremen Anschlags war.

Es sind Einblicke in die Lebenswelten, Geschichten und Überzeugungen, die die Menschen in Sachsen-Anhalt prägen, und in ein Land, das politisch wegen der Wahl in den Fokus Europas gerückt ist.

„Jung, militant, national – Die neuen Rechten“ (21.05 Uhr)

Die Anzahl der Verfassungsfeinde wächst an, sie werden jünger und provozieren immer öffentlicher. Rechtsextreme Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, wie „Der dritte Weg“ und „Die Heimat“, kümmern sich in Deutschland um ihren Nachwuchs. In ihren Vorfeldorganisationen „Nationale Revolutionäre Jugend“ bzw. „Junge Nationalisten“ erfreuen sie sich regen Zulaufs. Über soziale Medien wenden sie sich direkt an die junge Zielgruppe. Auch in Wien bekommt Martin Sellner, Influencer und ehemaliger Sprecher der „Identitären Bewegung Österreich“, die Unterstützung junger Leute, Clips für das Netz zu produzieren. Was motiviert Jugendliche, sich offen rechtsextrem zu organisieren?