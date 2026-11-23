Wien (OTS) -

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 23. NOVEMBER 2026, 22.40 UHR BEACHTEN!

Mit Wissen und Geschick punkten Sänger und Songwriter COSMÓ, Kabarettist Berni Wagner, Schauspieler Ferdinand Seebacher sowie Moderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin Verena Scheitz für den guten Zweck! Am Montag, dem 23. November 2026, erspielen sie bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 155.000 Euro für LICHT INS DUNKEL. Die Gewinne werden von Spar Österreich, Grazetta und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn zur Verfügung gestellt.

Mit Wissen über Philosophie, Kultur, Geschichte und Geografie zu 155.000 Euro

COSMÓ holt mit Hilfe des 50/50-Jokers und der richtigen Antwort B auf die 13. Frage (Dem Philosophen Heraklit von Ephesos zugeschrieben wird die Erkenntnis „Die einzige Konstante im Universum ist ...“? A: die Sonne; B: die Veränderung; C: die Dummheit; D: der Tod) 35.000 Euro.

Berni Wagner steuert mit der richtigen Antwort D auf die 13. Frage (Die gezielte Aufwertung von Orten durch spektakuläre Bauten nennt man ...? A: Florenz-Phänomen; B: Vilnius-Wirkung; C: Uppsala-Prinzip; D: Bilbao-Effekt) ebenso 35.000 Euro bei.

Ferdinand Seebacher erspielt mit der richtigen Antwort A auf die 13. Frage (Welches Ereignis soll Kaiser Franz Joseph mit den Worten: „G'stunken hat's und g'sehn hat man nix!“ kommentiert haben?

A: Autofahrt in Bad Ischl; B: Freudenauer Pferderennen; C: Hofball in der Hofburg; D: Besuch der Kapuzinergruft) weitere 35.000 Euro.

Verena Scheitz sorgt mit der richtigen Antwort D auf die 14. Frage (Der abgelegenste, also am weitesten von Land entfernte Ort der Welt ist der Pazifische Pol der Unzugänglichkeit oder Point ...? A: Hook; B: Ahab; C: Kirk; D: Nemo) für zusätzliche 50.000 Euro für den guten Zweck.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht, wie bei allen Promi-Ausgaben, bis zur 75.000-Euro-Frage:

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro – COSMÓ, Berni Wagner, Ferdinand Seebacher

Frage 14: 50.000 Euro – Verena Scheitz

Frage 15: 75.000 Euro

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 23. NOVEMBER 2026, 22.40 UHR BEACHTEN!