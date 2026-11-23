Wien (OTS) -

1. Dezember, 18:00 Uhr, Otto-Mauer-Zentrum, Mezzanin, Währingerstraße 2-4, 1090 Wien

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Inhalt: Seit Jahrzehnten konzentriert sich der öffentliche Diskurs auf die Unfinanzierbarkeit des umlagefinanzierten Alterssicherungssystems. Doch parallel dazu sind Wirtschaft, Löhne und Pensionen gewachsen. Was hingegen schwand, ist das Vertrauen in das System selbst wie in die Politikerinnen und Politiker, die es gestalten. Der erste Teil des Vortrags legt daher die realwirtschaftlichen Grundlagen einer tragfähigen Alterssicherung dar. Im zweiten Teil werden die wirtschaftlichen und demografischen Herausforderungen analysiert. Abschließend werden konkrete Handlungsoptionen für notwendige Veränderungen skizziert.

Vortragende: Christine Mayrhuber hat Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert. Seit 1999 arbeitet sie am Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in der Forschungsgruppe „Arbeitsmarktökonomie, Einkommen und soziale Sicherheit“. Seit September 2023 ist sie stellvertretende Direktorin des Wifo. Sie ist langjähriges Mitglied der Alterssicherungskommission in Österreich, deren Vorsitz sie seit April 2024 innehat.