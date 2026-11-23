Wien (OTS) -

Die VIECC Vienna Comic Con und die VCA Vienna Challengers Arena bekommen ab 2027 eine neue Lizenznehmerin: Die Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG übernimmt die Planung und Organisation der beiden Veranstaltungsformate von VIECON Messe Wien, einem Unternehmen der Wien Holding. Mit dem Wechsel stellt VIECON die Weichen für die langfristige Weiterentwicklung von VIECC und VCA am Standort Wien.

Die Entscheidung für die Messe Stuttgart fiel im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens für die Lizenz ab 2027. Die Messe Stuttgart verfügt über langjährige Erfahrung im Fandom- und Entertainment-Bereich. Seit zehn Jahren findet die CCON | Comic Con Stuttgart auf dem Stuttgarter Messegelände statt. Dabei unterstützt die Messe Stuttgart den Veranstalter sowohl bei der strategischen Umsetzung als auch in der Presse- und Medienkommunikation. 2025 verzeichnete die CCON mit 55.000 Besucher*innen einen Besucherrekord.

„VIECC und VCA haben sich zu starken Veranstaltungsformaten an unserem Standort entwickelt. Mit der Messe Stuttgart haben wir einen erfahrenen Partner, der die Branche und ihre Community genau kennt. Von diesem Know-how und ihrem internationalen Netzwerk erwarten wir wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der beiden Formate“, sagt Katharina Weishaupt, Geschäftsführerin von VIECON Messe Wien.

AEE hat VIECC und VCA maßgeblich geprägt

Die VIECC findet seit 2015 jährlich im November in VIECON Center statt. In den vergangenen Jahren wurden VIECC und VCA von den Austrian Exhibition Experts als Lizenznehmerin durchgeführt und maßgeblich weiterentwickelt. Während AEE ihren Schwerpunkt künftig auf andere Messeformate legt, führen VIECON und AEE ihre erfolgreiche Partnerschaft bei weiteren Veranstaltungen am Standort fort.

„Das Team von AEE hat VIECC und VCA in den vergangenen Jahren mit großem Engagement geprägt. Für diese Arbeit und die gemeinsame Entwicklung der beiden Formate bedanken wir uns“, sagt Martina Candillo, Geschäftsführerin VIECON Messe.

Wechsel der Lizenznehmerin wird gemeinsam vorbereitet

Bereits bei der VIECC und VCA 2026 war ein Team der Messe Stuttgart in Wien vor Ort, um die Veranstaltungen, den Standort und die Abläufe kennenzulernen.

„Dass wir den Zuschlag für die VIECC und VCA erhalten haben, ist einer großartigen Teamleistung aller Beteiligten zu verdanken. Ich freue mich auf diese Veranstaltungen. Schließlich haben wir uns rund um Themen wie Comics, Anime, Gaming und Cosplay im letzten Jahrzehnt viel Expertise aufgebaut“, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer Messe Stuttgart.

VIECC und VCA bleiben auch künftig im VIECON Messe Wien beheimatet

Gemeinsam mit dem neuen Lizenzpartner von VIECON beginnen nun die Vorbereitungen für 2027. Weitere Neuerungen und Impulse für die kommenden Ausgaben von VIECC und VCA werden in den nächsten Monaten vorgestellt.

Über VIECON

Das Vienna Congress & Convention Center – VIECON Messe Wien – ist Österreichs größte Veranstaltungslocation und Teil der Wien Holding. Mit insgesamt 73.000 m² bietet VIECON flexible Räume und eine moderne technische Infrastruktur mitten in Wien. Ob Messe, Kongress oder Produktinszenierung: Hospitality steht im Mittelpunkt und macht die Venue zur idealen Wahl für nationale und internationale Veranstalter. VIECON schafft Erlebnisse, die bleiben – ganz im Sinne des Unternehmensmottos: „create unique memories“. Weitere Informationen auf vieconcenter.at

Über die Messe Stuttgart

Die Messe Stuttgart ist eine der führenden deutschen Messegesellschaften. Mit ihrer ausgezeichneten Infrastruktur und ihrem einzigartigen Standort direkt am Flughafen Stuttgart, am öffentlichen Nahverkehr und an der Autobahn A 8 ist sie ein internationaler Treffpunkt für verschiedene Branchen und Märkte. Das Messegelände umfasst rund 120.000 Quadratmeter Innenfläche und 40.000 Quadratmeter Freifläche und bietet den idealen Rahmen für erfolgreiche Veranstaltungen. Das angeschlossene ICS Internationales Congresscenter Stuttgart ergänzt das Angebot mit 33 flexibel nutzbaren Räumen. Die Messe Stuttgart organisiert auch Messen im In- und Ausland. Mit vier Tochtergesellschaften, rund 20 Auslandsvertretungen und zahlreichen Vertriebspartnern ist sie in über 50 Ländern präsent. Zu den führenden Eigen- und Gastveranstaltungen am Standort Stuttgart gehören unter anderem die CMT, die R+T, die INTERGASTRA, die AMB, die LogiMAT, die VISION sowie die südback.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.