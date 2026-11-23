Villach (OTS) -

Die CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten wurde mit dem Internationalisation Award 2026 ausgezeichnet. In der Kategorie „Maßnahmen zur Mobilitätsförderung im Kontext von Studium und Lehre“ erreichte die Hochschule mit ihrem Beispiel guter Praxis „Barrierefreie Mobilität via ACE²-EU Allianz“ den 3. Platz.

Der Internationalisation Award wird vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und dem OeAD – Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung vergeben. Ausgezeichnet werden Beispiele guter Praxis österreichischer Hochschulen, die zur Umsetzung der Nationalen Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2020–2030 beitragen.

Internationale Erfahrungen auch jenseits klassischer Auslandssemester

Im Zentrum der ausgezeichneten Initiative steht die Beteiligung der CU Hochschule Kärnten an der europäischen Hochschulallianz ACE²-EU. Im Rahmen der Allianz wurden verschiedene geförderte Kurzzeitmobilitätsformate entwickelt, die Studierenden zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, internationale Erfahrungen zu sammeln.

Die Formate stellen eine barrierearme Ergänzung zu klassischen längeren Auslandsaufenthalten dar und sollen internationale Mobilität auch für jene Studierenden zugänglicher machen, für die ein längerer Aufenthalt im Ausland nicht oder nur schwer realisierbar ist.

Dabei erwerben die Studierenden internationale, transdisziplinäre und kulturreflexive Kompetenzen. Gemeinsam mit Partnerhochschulen und weiteren europäischen Partnern arbeiten sie an konkreten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragestellungen.

„Internationale Erfahrungen erweitern nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch den Blick auf unterschiedliche Perspektiven und gesellschaftliche Herausforderungen. Deshalb ist es uns wichtig, Mobilität so zu gestalten, dass möglichst viele Studierende daran teilhaben können. Die ausgezeichneten Kurzzeitformate zeigen, wie internationale Lernerfahrungen zeitgemäß und niederschwellig in das Studium integriert werden können“, sagt FH-Prof.in MMag.a Dr.in Kathrin Stainer-Hämmerle, Rektorin der CU Hochschule Kärnten.

„Der Preis ist eine bedeutende Würdigung für die großartigen und umfassenden Bemühungen an der CU Hochschule Kärnten, Internationalisierung zu fördern und dabei innovative Lehrangebote für Studierende in Zusammenarbeit mit Partnern aus Europa und der Region zu schaffen. Die Anerkennung verdeutlicht den Nutzen sowie die nationale und internationale Resonanz unserer Mitgliedschaft in der European-University-Allianz“, sagt Julia Marinaccio, Leiterin des European University Office der CU Hochschule Kärnten.

Anerkennung für hochschulweite Internationalisierung

Die CU Hochschule Kärnten ist bereits mit mehreren Beispielen guter Praxis auf der Plattform der Nationalen Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie vertreten und reichte 2026 insgesamt drei Initiativen für den Internationalisation Award ein.

„Internationale Vernetzung ist ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung unserer Hochschule. Mit ACE²-EU schaffen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern neue Möglichkeiten für Studium, Lehre und Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg. Der Internationalisation Award bestätigt, dass daraus konkrete Angebote entstehen, von denen unsere Studierenden unmittelbar profitieren“, sagt FH-Prof. Dr. Martin Waiguny, Geschäftsführer der CU Hochschule Kärnten.

„Ein Preis wie dieser ist das Ergebnis jahrelanger, engagierter Arbeit und der großartige Verdienst vieler Kolleg:innen. Wir sehen diese Anerkennung als Bestätigung für den gemeinsamen Erfolg unserer gesamten Institution und hoffen, dass weitere hunderte Studierende davon profitieren werden“, sagt Aleksandra Jama, Leiterin des International Relations Office der CU Hochschule Kärnten.

Julia Marinaccio und Aleksandra Jama nahmen die Auszeichnung am 19. November 2026 im Rahmen der OeAD-Hochschultagung an der BOKU Wien entgegen.

Die ausgezeichnete Initiative sowie weitere Beispiele guter Praxis der CU Hochschule Kärnten sind auf der Plattform HMIS2030 veröffentlicht.

Über die CU Carinthia University of Applied Sciences | Hochschule Kärnten

Die CU Hochschule Kärnten steht für praxisnahe Lehre, angewandte Forschung und internationale Vernetzung. Ihre Studien- und Forschungsfelder reichen von Bau, Architektur & Immobilien über Engineering & IT und Gesundheit & Soziales bis zu Wirtschaft & Management.

Als Mitglied der europäischen Hochschulallianz ACE²-EU arbeitet die CU Hochschule Kärnten gemeinsam mit acht Partnerhochschulen daran, neue europäische Lern-, Mobilitäts- und Kooperationsmöglichkeiten für Studierende, Lehrende und Forschende zu entwickeln.