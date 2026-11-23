Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 22. November 2026 wurde die italienische Autorin Dacia Maraini in Krems an der Donau mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2026 geehrt. Maraini hatte am 13. November ihren 90. Geburtstag gefeiert. Die Verleihung erfolgte als abschließender Höhepunkt der Europäischen Literaturtage im Klangraum Krems Minoritenkirche in Krems/Stein.

Benedikt Föger, der Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, überreichte die höchste Auszeichnung, die der österreichische Buchhandel zu vergeben hat. Die Journalistin Katja Gasser moderierte das Gespräch mit Dacia Maraini. Für eine besonders stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgte der Akkordeonist und Komponist Otto Lechner.

„Dacia Maraini ist mehr als eine herausragende Erzählerin. Sie ist eine unermüdliche Verteidigerin von Dialog, Bildung und kultureller Offenheit. Ihre Texte überwinden Grenzen von Sprache, Nation und Herkunft. Sie erinnern uns daran, dass Toleranz nicht Gleichgültigkeit bedeutet, sondern die aktive Bereitschaft, den anderen zu verstehen, Unterschiede anzuerkennen und Vielfalt als Bereicherung zu begreifen“, so HVB-Präsident Benedikt Föger bei der Übergabe des Preises an Dacia Maraini.

In ihrer Laudatio würdigte die deutsche Literaturkritikerin, Autorin und Journalistin Maike Albath die Preisträgerin als große Erzählerin: „Wir feiern heute aber nicht nur Dacia Marainis wache Zeitgenossenschaft, mit der sie sich in die italienische und europäische Gesellschaft einbringt, auch wenn sie dafür mit dem Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels in erster Linie ausgezeichnet wird. Sondern wir feiern vor allem eine große Erzählerin, die mit ihrem umfangreichen Werk ganze Epochen zum Leben erweckt, Italien und Europa durchquert, die verschiedensten Milieus vermittelt und schließlich einen besonderen Blick für die unendlichen Variationen weiblicher Schicksale hat. Dacia Maraini gibt unzähligen Frauen eine Stimme, nicht nur ihrer stummen Herzogin. Dafür danken wir ihr. Dass Dacia Maraini ein Preis für ‚Toleranz in Denken und Handeln‘ zugesprochen wird, und zwar pünktlich zu ihrem neunzigsten Geburtstag, ist eine wunderbare Pointe. Ohne sie wären wir ärmer an Geschichten, ärmer an einprägsamen Figuren, ärmer an vom Schreiben besessenen Heldinnen.“

Toleranz bedeute, so Dacia Maraini im Gespräch mit Katja Gasser, „die Schwierigkeiten des Lebens wahrzunehmen“. „Wenn wir denken, dass alle Menschen menschlich sind, in ihrer Gesamtheit, dann gibt es einen Dialog, und dieser bringt uns zur Demokratie.“ Der Krieg hingegen vereinfache, weil er die Welt in Freunde und Feinde aufteile.

Besonders bedankte sich die Preisträgerin bei den österreichischen Verleger:innen und würdigte deren kulturelle Arbeit. Über die Kraft der Literatur sagte sie: „Europa ist viel früher entstanden als der Euro. Es wurde von der Literatur geschaffen. Proust, Balzac, Cervantes, Dostojewski – das ist Europa, ein Europa der Werte, die aus der Literatur entstehen.“

Über Dacia Maraini

Dacia Maraini ist eine der wichtigsten Stimmen Italiens sowie feministische Pionierin. Geboren 1936 in Fiesole, aufgewachsen in Japan und Sizilien. Aufgrund der antifaschistischen Haltung der Eltern in einem japanischen Gefangenenlager interniert, machte sie früh die Erfahrung von Hunger. Sie war eine der Ersten, die über Gewalt an Frauen schrieb, gründete experimentelle Theater und reiste mit Pier Paolo Pasolini für Filmprojekte nach Afrika, schrieb Drehbücher u. a. für Margarethe von Trotta. Im Folio Verlag sind erschienen: „Das Mädchen und der Träumer“ (2017), „Drei Frauen“ (2019), „Die stumme Herzogin“ (2020/2026), „Trio“ (2021), „Tage im August“ (2024), „Ein halber Löffel Reis“ (2025), „Ragazze di Palermo“ (2026).

Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln

Der Ehrenpreis wird seit 1990 an Personen vergeben, die sich in ihrem Werk und durch ihr Engagement für Toleranz in Bezug auf sprachliche sowie kulturelle Vielfalt in herausragender Art und Weise eingesetzt haben und somit einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander in Europa geleistet haben. Der Preis wird vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels ausgerichtet. Zuletzt wurde 2025 Eva Menasse mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet.

Ein Foto der Verleihung steht Ihnen hier zur Verfügung. Die Verwendung ist im Rahmen der Berichterstattung unter Angabe des Copyrights gestattet: © David Visnjic / Europäische Literaturtage.