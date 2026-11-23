Wien (OTS) -

Zwei Runden mit einem Solo-Sechser in Folge hielt Fortuna offensichtlich für ausreichend, sodass sie am Sonntag beschloss, eine Kombination aus dem Ziehungstrichter rollen zu lassen, die weder auf einem Wettschein angekreuzt war noch vom Computer als Quicktipp kreiert wurde. Kein Secher also, und damit geht es am kommenden Mittwoch um einen Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Ein Jackpot wurde am Sonntag beim Fünfer mit Zusatzzahl ausgespielt, und der fand eine:n Abnehmer:in. Ein:e Wiener:in kreuzte im zweiten von vier Tipps auf einem Normalschein die gewinnbringende Kombination an und erhält für ihren Solotreffer rund 163.400 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser-Gewinn endeten die beiden Ziehungen bei LottoPlus. In beiden Fällen wurde die Sechser-Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wobei in einem Fall 42 Spielteilnehmer:innen je rund 3.500 Euro, und im anderen Fall 40 Spielteilnehmer:innen je mehr als 3.600 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten jeweils rund 90.000 Euro.

Joker

Schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Es gab keine Quittung mit der richtigen Ziffernkombiantion, und somit wartet am Mittwoch ein Jackpot mit rund 300.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 22. November 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen