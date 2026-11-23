Wien (OTS) -

Bewusster Konsum statt Rabattschlacht: Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und dm-Geschäftsführer Thomas Köck präsentieren anlässlich des Black Friday die diesjährige Giving-Friday-Initiative von dm, die ganz im Zeichen von mehr Periodengerechtigkeit steht.

Pressekonferenz

Zeit: Dienstag, 24. November 2026, 13:00 Uhr

Ort: Pressezentrum des Sozialministeriums, Stubenring 1, 1010 Wien

Teilnehmer:innen:

Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit, Konsumentenschutz und Tierschutz

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.