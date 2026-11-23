- 23.11.2026, 10:01:32
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AVISO: Pressekonferenz mit Staatssekretärin Königsberger-Ludwig, Bundesministerin Holzleitner und dm für mehr Periodengerechtigkeit
Bewusster Konsum statt Rabattschlacht – Giving-Friday-Initiative für mehr Periodengerechtigkeit wird präsentiert
Bewusster Konsum statt Rabattschlacht: Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und dm-Geschäftsführer Thomas Köck präsentieren anlässlich des Black Friday die diesjährige Giving-Friday-Initiative von dm, die ganz im Zeichen von mehr Periodengerechtigkeit steht.
Pressekonferenz
Zeit: Dienstag, 24. November 2026, 13:00 Uhr
Ort: Pressezentrum des Sozialministeriums, Stubenring 1, 1010 Wien
Teilnehmer:innen:
- Ulrike Königsberger-Ludwig, Staatssekretärin für Gesundheit, Konsumentenschutz und Tierschutz
- Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
- Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz
Jakob Kramar-Schmid, BA MA
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sozialministerium.gv.at/
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