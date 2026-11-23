Wien (OTS) -

Anfragen beantworten, Termine koordinieren, Angebote schreiben, Baustellen dokumentieren, Rechnungen erstellen: In vielen Handwerksbetrieben frisst die Büroarbeit Stunden, die auf der Baustelle fehlen. Die Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe deshalb gezielt beim Einstieg in die Künstliche Intelligenz – praxisnah, ohne Vorkenntnisse und unabhängig davon, ob ein Betrieb bereits mit Handwerkersoftware arbeitet oder nicht.

„KI ersetzt keinen Handwerker. Aber sie nimmt ihm die Zettelwirtschaft ab. Jede Stunde, die ein Betrieb nicht am Schreibtisch verbringt, ist eine Stunde mehr für die Kundinnen und Kunden“, sagt Christian Dobianer, Innungsmeister der Wiener Bauhilfsgewerbe.

Getestet von Betrieben für Betriebe

Am Anfang stand der „KI-Werktisch“: Gemeinsam mit Wiener Betrieben aus Bodenlegung, Tischlerei und Malerei hat die Innung KI-Anwendungen im betrieblichen Alltag erprobt. Der KI-Werktisch ist ein digitales KI-Büro für Handwerksbetriebe: Ein KI-Assistent übernimmt vorbereitende Büroarbeit, während Anfrage, Angebot, Einsatzplanung, Techniker-App, Dokumentation und Abrechnung auf einem gemeinsamen Auftragsstand ineinandergreifen. Die Lösung kann eigenständig genutzt werden oder bestehende Systeme wie Kalender, CRM, Buchhaltung und vorhandene Handwerkersoftware anbinden; wo es keine fertige Schnittstelle gibt, steht eine offene API zur Verfügung. Zahlreiche Betriebe aus verschiedenen Gewerken im deutschsprachigen Raum haben den KI-Werktisch bereits getestet.

Die Erfahrungen daraus gibt die Innung in Praxisveranstaltungen an ihre Mitglieder weiter. Dort wird anhand eines realistischen Auftrags – von der ersten Kundenanfrage über Rückfragen, Besichtigung und Angebot bis zur Baustellendokumentation und Rechnung – live gezeigt, wie KI typische Arbeitsabläufe unterstützen kann. Auch Themen wie Datenschutz, technische Voraussetzungen und die Kosten werden behandelt.

„Unsere Mitgliedsbetriebe sollen nicht allein vor der Frage stehen, welches Werkzeug etwas taugt und was es kostet. Genau dafür ist die Innung da: Wir probieren aus, wir sortieren, und wir zeigen, was am Montag in der Früh im Betrieb funktioniert“, so Dobianer.

Vier Bereiche, in denen KI den Betriebsalltag entlastet

Der erste Bereich ist die Erreichbarkeit. Wer auf der Baustelle steht, kann oft nicht ans Telefon gehen – und verliert dadurch im schlimmsten Fall einen Auftrag. Der KI-Werktisch lässt sich per Rufweiterleitung zuschalten, je nach Einstellung nur dann, wenn niemand abhebt, oder rund um die Uhr. Die gewohnte Telefonnummer des Betriebs bleibt dabei unverändert. Der KI-Assistent nimmt Anfragen auf, fragt fehlende Angaben gezielt nach und weist transparent darauf hin, dass hier eine KI kommuniziert – im vereinbarten Ton des jeweiligen Betriebs. Unklare oder dringende Fälle übergibt er nach den Regeln des Betriebs an die zuständige Person, statt sie automatisch weiterlaufen zu lassen.

Im zweiten Bereich, der Einsatzplanung, schlägt das System passende Zeitfenster, Techniker und die Reihenfolge der Einsätze vor, abgestimmt auf die Verfügbarkeiten und Regeln des Betriebs. Fixe Termine werden erst bestätigt, wenn sie wie vorgesehen freigegeben wurden.

Auf der Baustelle selbst stehen Auftrag und Kundendaten über die Techniker-App direkt beim Einsatz bereit. Arbeitszeiten, erbrachte Leistungen, Material, Fotos, Aufmaß, Notizen und Unterschriften werden dort strukturiert erfasst – statt auf Zetteln, die abends im Büro mühsam abgetippt werden müssen.

Aus den freigegebenen Auftrags- und Einsatzdaten erstellt der KI-Werktisch schließlich Entwürfe für Angebote, Berichte und Rechnungen. Verbindlich oder an die Kundschaft versendet wird ein Dokument erst nach Freigabe durch den Betrieb.

Für alle vier Bereiche gilt: Preise, fixe Termine, verbindliche Zusagen, Sonderfälle und Freigaben bleiben beim Team des Betriebs. Die KI bereitet Informationen und den nächsten Arbeitsschritt vor, entschieden wird im Betrieb. Typische Aufträge, Rückfragen, Zuständigkeiten, Freigaben, Tonalität und eigene Abläufe werden passend zum jeweiligen Betrieb eingerichtet. Für die Mitgliedsbetriebe heißt das: weniger Schreibtischarbeit, keine verlorenen Anfragen und mehr Zeit für das eigentliche Handwerk.

Interessierte Betriebe können den KI-Werktisch (KI-Werktisch – KI-Büro für Handwerksbetriebe) im Rahmen eines kostenfreien 30-Tage-Praxis-Checks kennenlernen und im eigenen Betrieb testen.

Viele Betriebe haben sich noch nicht mit KI beschäftigt

Österreichs Unternehmen setzen bereits häufiger auf KI als der EU-Schnitt: Laut Statistik Austria nutzten 2025 rund 30 Prozent der Unternehmen ab zehn Beschäftigten Künstliche Intelligenz, EU-weit waren es 20 Prozent. Gleichzeitig haben 77 Prozent der Unternehmen, die KI noch nicht nutzen, den Einsatz noch nie in Betracht gezogen. Gerade kleine Betriebe haben oft weder Zeit noch eigenes Büropersonal, um sich damit zu befassen. In Wien sind 60 Prozent der Betriebe Ein-Personen-Unternehmen, besonders viele davon im Gewerbe und Handwerk.

„Wer heute einen kleinen Betrieb führt, ist Fachkraft, Buchhalter und Kundenservice in einer Person. Genau dort kann KI helfen. Das Handwerk soll diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern aktiv und ressourcenschonend nutzen“, sagt Dobianer.

Über die Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe

Die Landesinnung Wien der Bauhilfsgewerbe vertritt mehr als 4.000 Mitgliedsbetriebe mit knapp 6.000 Gewerbeberechtigungen. Zu den vertretenen Berufsgruppen zählen Bodenleger und Estrichhersteller, Brunnenmeister, Pflasterer, Steinmetze, Stuckateure und Trockenausbauer, Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutztechniker sowie Asphaltierer, Bauwerksabdichter, Gerüstverleiher, Baumaschinenverleiher, Baustofferzeuger, Betonwarenerzeuger, Gipser, Kalkbrennereien, Sand-, Kies- und Schottererzeuger, Steinbruchunternehmen, Sprengungsunternehmer und Tiefbohrunternehmer.

Die Innung unterstützt ihre Mitglieder mit fachlicher Information, Weiterbildung, Beratung und branchenspezifischen Serviceleistungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Fachkräftenachwuchses und der Lehrlingsausbildung. Kontakt: Tel.: +43 1 51450 3001, Email: [email protected], https://wko.at/wien/bauhilfsgewerbe