Wien (OTS) -

Konzerne, die ihre Gewinnerwartungen geschmälert sehen, reichen Klage gegen die EU-Übergewinnsteuer oder die sicherheitsbedingte Schließung des Erdgasfelds im niederländischen Groningen ein. Sie verlangen vor privaten Schiedsgerichten Schadenersatz in Millionenhöhe für demokratisch gefällte Entscheidungen. Wie aber kann das demokratische Regulierungsrecht von Staaten angemessen sichergestellt und gleichzeitig Investitionen gefördert werden? Antworten auf diese Frage haben die internationalen Gäste und Expert:innen, die am Mittwoch zur Diskussionsveranstaltung „Investitionsrecht neu denken“ zusammenkommen.

Podiumsdiskussion: Investitionsrecht neu denken!

Keynotes • Robert Davies, ehemaliger Handels- und Industrieminister der Republik Südafrika • Lukas Schaugg, International Institute for Sustainable Development Podiumsdiskussion mit • Ursula Kriebaum, Universität Wien • Stefan Mayr, Wirtschaftsuniversität Wien • Lukas Stifter, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus Moderation: Julia Wegerer, Arbeiterkammer Wien Die Veranstaltung findet auf Deutsch statt mit Verdolmetschung des englischen Inputs von Dr. Davies. Eine gemeinsame Veranstaltung von ÖGB, Anders Handeln, Vienna Institute für International Dialogue and Corporation, Arbeiterkammer Wien

Datum: 25.11.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Festsaal der Diplomatischen Akademie Wien

Favoritenstraße 15a

1040 Wien

Österreich

URL: https://eveeno.com/309761551