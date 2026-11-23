Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Leichtmotorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 19. November 2026, im Bezirk Villach-Land, Kärnten, bei dem einer der oben erwähnten Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker versuchte auf einer Landesstraße B ein Fahrzeug zu überholen und lenkte dafür seinen Pkw in den Gegenverkehrsbereich. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen übersehen haben, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Trotz umfangreicher Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der 25-Jährige noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der entgegenkommende Pkw-Lenker musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wochenende verunglückten zwei der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und je eine auf einer Autobahn, Landesstraße L und Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Kärnten, Oberösterreich und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in jeweils einem Fall Überholen und eine Vorrangverletzung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 22. November 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 336 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 364 und 2024 325.