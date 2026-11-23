Salzburg (OTS) -

23 Jahre Engagement für Bildungsberatung: Die Geschäftsführerin von BiBer Bildungsberatung und Bildungsberaterin erhält den Staatspreis für Erwachsenenbildung 2026 und wurde beim bildungspolitischen Frühstück geehrt.

Seit 23 Jahren begleitet Christine Bauer-Grechenig Menschen bei Bildungs- und Berufsentscheidungen und gestaltet die Bildungsberatung in Österreich aktiv mit. Für dieses Engagement wurde die Salzburgerin mit dem Staatspreis für Erwachsenenbildung 2026 ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere ihre innovativen Angebote für Menschen mit erschwertem Zugang zu Bildung sowie ihren Beitrag zur Qualitätsentwicklung und Vernetzung in der Bildungsberatung.

Beim Bildungspolitischen Frühstück der Salzburger Erwachsenenbildung am 16. November in St. Virgil gratulierten Landesrätin Daniela Gutschi, Gemeinderätin Hannelore Schmidt in Vertretung von Bürgermeister Bernhard Auinger sowie die Arbeitsgemeinschaft Salzburger Erwachsenenbildung der Preisträgerin.

„Christine Bauer-Grechenig leistet seit vielen Jahren einen herausragenden Beitrag zur Bildungsberatung. Der Staatspreis für Erwachsenenbildung ist eine verdiente Anerkennung für ihr langjähriges Wirken, und es freut mich besonders, dass diese Auszeichnung nach Salzburg geht“, betont Landesrätin Daniela Gutschi.

„Wer Menschen dabei unterstützt, neue Bildungs- und Berufswege zu entdecken, leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Christine Bauer-Grechenig hat mit ihrem langjährigen Engagement die Bildungsberatung in Salzburg maßgeblich mitgestaltet und vielen Menschen neue Perspektiven eröffnet. Zu dieser verdienten Auszeichnung mit dem Staatspreis für Erwachsenenbildung gratuliere ich im Namen der Stadt Salzburg sehr herzlich“, erklärt Hannelore Schmidt.

Seit 2003 ist Christine Bauer-Grechenig in der Bildungs- und Berufsberatung tätig, seit 2010 leitet sie BiBer Bildungsberatung in Salzburg. Als Geschäftsführerin und Beraterin hat sie die Bildungsberatung in Salzburg und Österreich maßgeblich mitentwickelt. Neben ihrer Tätigkeit bei BiBer Bildungsberatung wirkt sie im Netzwerk Bildungsberatung Österreich mit und ist für das Programm „18plus Berufs- und Studienchecker“ verantwortlich. Ihr Ziel ist es, Bildungsberatung für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und neue Wege zu erschließen, insbesondere für Personen mit erschwertem Zugang zu Bildung.

Innovative Projekte bringen die Informationen zu den Zielgruppen, die sie benötigen

Mit innovativen Projekten und neuen Beratungsformaten greift sie aktuelle Entwicklungen und gesellschaftliche Herausforderungen auf. Ob regionale Informationsangebote, Kooperationen mit Partnerorganisationen oder digitale Formate wie Social-Media-Talks zu Ausbildungs- und Berufswegen: Christine Bauer-Grechenig verbindet Bildungsberatung mit zeitgemäßen Zugängen und erreicht damit unterschiedliche Zielgruppen in verschiedensten Lebenslagen.

„Menschen zu stärken, ihnen Klarheit und Orientierung zu bieten, damit sie konkrete nächste Schritte setzen können, ist ein Herzensanliegen. Für mich ist eine Bildungs- und Berufsberatung dann gelungen, wenn die Menschen gut informiert sind, neue Perspektiven gewinnen und sich die nächsten Schritte selbst zutrauen. Mein Ziel ist es, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sie zu ermutigen, Weiterbildung und Qualifizierung als Chance für ihren weiteren Weg zu nutzen“, sagt Christine Bauer-Grechenig.

Neben ihrer Beratungstätigkeit engagiert sie sich seit vielen Jahren für die fachliche Weiterentwicklung der Bildungsberatung. Sie bringt ihre Expertise in regionalen und internationalen Fachgremien ein, arbeitet an Qualitätsstandards für die trägerneutrale Bildungsberatung in Österreich mit und setzt sich intensiv mit Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz, digitalen Beratungsformaten, Diversität, Barrierefreiheit und Bildungsberatung für ältere Menschen auseinander. Als Referentin, Trainerin und Fachautorin trägt sie ihr Wissen weit über die eigene Organisation hinaus in die Erwachsenenbildung.

„Christine Bauer-Grechenig eröffnet Menschen neue Perspektiven, stärkt ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ermutigt sie, neue Bildungs- und Berufswege zu gehen. Mit ihrem Gespür für die unterschiedlichen Lebenssituationen der Ratsuchenden hat sie die Bildungsberatung in Österreich nachhaltig geprägt“, hebt Silvia Schwarzenberger-Papula, Geschäftsführerin der Salzburger Erwachsenenbildung, hervor.

Neben ihrer Beratungstätigkeit setzt sich Christine Bauer-Grechenig seit vielen Jahren für die Vernetzung und Weiterentwicklung der Bildungsberatung ein. Mit dem „Forum Bildungsberatung“ organisiert sie seit mehr als 15 Jahren eine zentrale Plattform für Salzburger Bildungsberaterinnen und Bildungsberater. Das Format fördert den fachlichen Austausch, bringt aktuelle Themen in die Praxis und stärkt die Zusammenarbeit im gesamten Beratungsnetzwerk. Damit trägt sie wesentlich zur Qualität und Sichtbarkeit der Bildungsberatung in Salzburg bei.