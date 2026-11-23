- 23.11.2026, 09:30:02
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AVISO, 24.11. – Mediengespräch des Bürgermeisters: „Präsentation Vienna Green Economy Report 2026“
Klimafreundliche Mobilität als Chance für Wirtschaft und Klimaschutz in Wien
Der „Vienna Green Economy Report“ der Wirtschaftskammer Wien erscheint bereits zum fünften Mal. Er zeigt anhand konkreter Projekte, wie Investitionen in Klimaschutz und Nachhaltigkeit Wertschöpfung und Beschäftigung in Wien schaffen und gleichzeitig CO2-Emissionen reduzieren. Der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe liegt auf klimafreundlicher Mobilität.
Wir laden Sie herzlich ein, die Ergebnisse gemeinsam mit uns zu präsentieren und zu diskutieren.
Ihre Gesprächspartner*innen:
- Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien
- Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien
- Claudia Brey, Geschäftsführerin ÖBB Immobilienmanagement GmbH
- Peter Pokorny, Prokurist Culligan Austria GmbH
Termin: Dienstag, 24. November 2026, 11.00 Uhr.
Ort: Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Festsaal.
Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.
Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.
Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter https://presse.wien.gv.at abrufbar.
(Schluss) red
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