St. Pölten (OTS) -

Kurz vor Beginn der Adventzeit erscheint die neue Ausgabe des Familienland*Magazins der Familienland Niederösterreich GmbH. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigt sich beim Durchblättern erfreut: „Neben winterlichen Rätseln, einer Wichtel-Vorlesegeschichte sowie Bastel-, Spiel-, Rezept- und Medientipps finden Leserinnen und Leser zahlreiche Veranstaltungs- und Ausflugsempfehlungen für die Vorweihnachtszeit.“ Darüber hinaus bietet das Magazin informative Beiträge, etwa zum bewussten Umgang mit internetfreier Zeit im Familienalltag, und zeigt auf, wie Familien gemeinsam ihre Medienkompetenz stärken können. Themen wie das Austesten von Grenzen, die bedeutende Arbeit der Mobilen Kinderkrankenpflege NÖ sowie ein spannendes Experiment rund um Biogas runden die vielfältigen Inhalte ab. Expertinnen und Experten vermitteln fundiertes Wissen und geben praxisnahe Empfehlungen für Menschen aller Altersgruppen.

„Das Familienland*Magazin, das den Inhaberinnen und Inhabern des Familienland*Passes viermal jährlich kostenlos zugestellt wird, informiert, inspiriert und unterhält gleichermaßen. Zugleich liefert es wertvolle Anregungen für ein abwechslungsreiches Familienleben“, ist Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, überzeugt. Auch in der Familienland-App ist das Magazin jederzeit verfügbar und kann bequem online gelesen werden.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, Telefon: 02742/9005-13484, E-Mail: [email protected] oder Sophie Moser, Telefon: 02742/9005-13474, E-Mail: [email protected]