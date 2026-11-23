Wien (OTS) -

Länger nutzen statt wegwerfen, reparieren statt neu kaufen und weitergeben statt entsorgen: Wer bewusst mit Produkten umgeht, schont wertvolle Ressourcen und vermeidet Abfall. Genau hier setzt die Europäische Woche der Abfallvermeidung an, die von 21. bis 29. November 2026 europaweit unter dem Motto „Ressourcen wertschätzen. Bewusst entscheiden!“ stattfindet. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) und die ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände (ARGE AWV) unterstützen die Initiative auch in Österreich und setzen damit ein klares Zeichen für einen verantwortungsvollen Umgang mit begrenzten Ressourcen.

Umweltminister Norbert Totschnig: „Der sorgsame Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ist eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft. Die Europäische Woche der Abfallvermeidung zeigt, dass Ressourcenschutz bei unseren täglichen Entscheidungen beginnt. Mit unserer Social-Media-Challenge im Rahmen der Kampagne ‚Mach’s wie Oma: Rette Lebensmittel!‘ wollen wir deshalb zeigen, wie einfach es sein kann, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, und zum Teilen eigener Alltagstipps motivieren.“

Gemeinden, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Vereine und Privatpersonen sind europaweit eingeladen, sich mit eigenen Aktionen für Abfallvermeidung und einen ressourcenschonenden Lebensstil einzusetzen. Auch in Österreich zeigt die Aktionswoche, wie vielfältig die Möglichkeiten zur Abfallvermeidung sind und wie bereits kleine Veränderungen im Alltag einen wichtigen Beitrag leisten können. Im Mittelpunkt stehen die Reparatur und Wiederverwendung von Produkten, ihre Weitergabe und gemeinschaftliche Nutzung sowie die Verlängerung ihrer Lebensdauer. Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe zu schonen und Materialien möglichst lange im Kreislauf zu halten.

Kommunale Abfallwirtschaft als wichtiger Partner

Damit Abfallvermeidung nicht nur ein Vorsatz bleibt, sondern im Alltag gelebt wird, braucht es Information, Bewusstseinsbildung und konkrete Angebote direkt vor Ort. Eine Schlüsselrolle übernimmt dabei die kommunale Abfallwirtschaft, die gemeinsam mit ihrem Netzwerk aus rund 350 Abfallberater:innen zu Maßnahmen der Abfallvermeidung berät und die Bevölkerung bei einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen unterstützt.

„Die Europäische Woche der Abfallvermeidung erinnert uns daran, dass der beste Abfall jener ist, der gar nicht erst entsteht. Ob reparieren statt wegwerfen, teilen statt neu kaufen oder Gebrauchtes weitergeben – es gibt viele Möglichkeiten, wie wir alle im Alltag einen wertvollen Beitrag zur Abfallvermeidung und zum Ressourcenschutz leisten können“, betont Christian Macho, Präsident der ARGE AWV.

Die Aktionswoche soll dazu motivieren, bestehende Angebote zu nutzen, neue Ideen zu entwickeln und den eigenen Umgang mit Ressourcen zu hinterfragen. Denn Abfallvermeidung beginnt nicht erst bei der Entsorgung, sondern bereits bei der Entscheidung, was wir kaufen, wie lange wir etwas nutzen und ob wir Dingen ein zweites Leben ermöglichen. Die österreichweite Koordination der Europäischen Woche der Abfallvermeidung übernimmt zukünftig die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände.