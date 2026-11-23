Wien (OTS) -

Alle Jahre wieder – Black Friday steht vor der Tür und damit zahlreiche Rabatte, Countdowns und limitierte Angebote. „Nicht immer sind Schnäppchen tatsächlich gute Angebote. Gerade beim Onlineshoppen geht es um schnelle Klicks“, warnt AK Konsument:innenschützer Jakob Kalina. Er rät: Nicht drängen lassen, Preise prüfen, Kleingedrucktes lesen – und sich bewusst überlegen, ob man das Produkt braucht.

Am 27. November ist Black Friday. „Black Week, Black Friday, Cyber Monday – bereits davor und danach gibt es viele Angebote, die oft mehr Schein als Sein sind“, sagt Kalina.

Black Friday – das sollten Sie wissen

+ Zeit lassen: Nicht jeder Countdown oder jedes angeblich limitierte Angebot ist ein echtes Schnäppchen. Händler:innen müssen den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage angeben – Preisermäßigungen dürfen nur auf dieser Grundlage beworben werden. Vorsicht, nicht immer halten sich Händler:innen daran.

+ Preise im Auge behalten: Prüfen Sie die Preisentwicklungen auf geizhals.at oder idealo.at und richten Sie einen Preisalarm ein. So erhalten Sie das Produkt zum gewünschten Preis – unabhängig vom Black Friday.

+ Fake-Shops entlarven: Mega günstige Preise? Achtung, betrügerische Fake-Shops versuchen auch um den Black Friday mit Werbeanzeigen, Ihnen Geld und persönliche Daten zu entlocken. Sie sind von echten schwer zu entscheiden – sie sind teils idente Kopien von echten Shops mit neuem Namen. Prüfen Sie Shop-Bewertungen und leisten Sie keine Vorauszahlungen. Checken Sie den Shop unter www.fakeshop.at/shopcheck/.

+ Kleingedrucktes lesen: „Bis zu minus 70 %“ klingt verlockend, gilt aber oft nur für ein paar Ladenhüter. Werfen Sie einen Blick ins Kleingedruckte!

+ Rücksendekosten, Zoll & Co. beachten: Schnäppchen können durch hohe Versand-, Rücksendekosten oder Zollgebühren zur teuren Falle werden – besonders bei Bestellungen aus dem EU-Ausland. Das Kleingedruckte lesen!

+ Rücktrittsrecht kennen: Online haben Sie grundsätzlich 14 Tage lang ein Rücktrittsrecht ab Warenerhalt. Prüfen Sie vor dem Kauf die Rücksendeadresse, da bei einem Rückversand nach Asien oder in ein EU-Drittland hohe Kosten entstehen können. Im Geschäft gilt dieses Rücktrittsrecht nicht, außer es wird Ihnen freiwillig eingeräumt.

+ Gerätetyp checken: Der Black Friday ist für Händler:innen oft eine Gelegenheit, ältere Geräte loszuwerden. Wer unter Zeitdruck kauft, riskiert mitunter, statt eines aktuellen Modells einen Ladenhüter zu erwerben.

+ Online-Bewertungen hinterfragen: Hersteller:innen versuchen mit gefälschten Kund:innenbewertungen, Käufer:innen für ihre Ware zu finden. Nicht jede Meinung ist authentisch: Gibt es hauptsächlich nur positive oder negative Bewertungen und sind diese kurz online, ist das verdächtig. Darüber kann auch ein guter Preis nicht hinwegtäuschen.

+ Warenkorb prüfen: Schauen Sie in Ihren Warenkorb! Oft schleichen sich unbemerkt Zusatzprodukte ein oder werden teure Garantieverlängerungen angeboten, die selten echten Nutzen bringen.

+ Reparieren statt Wegwerfen: Bevor Sie Kleidung oder Elektrogeräte aussortieren, um Schnäppchenzu kaufen, immer Gewährleistungsrechte oder Reparaturmöglichkeiten ausloten. Bei Mängeln haben Sie ein gesetzliches Recht auf Gewährleistung – bis zu zwei Jahre. Lassen Sie etwa TV-Gerät, Waschmaschine & Co. in der zweijährigen Gewährleistungspflicht reparieren, haben Sie seit Oktober 2026 drei Jahre Gewährleistung auf das gesamte Produkt. Überlegenswert sind auch Tauschbörsen oder Leihgeräte.