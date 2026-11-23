Graz (OTS) -

Adventmärkte und Weihnachtseinkäufe locken viele mit dem Auto zum Shoppen. Der AK-Konsumentenschutz erklärt, worauf man besonders beim Parken auf Kund:innenparkplätzen achten sollte, um teure Strafen zu vermeiden.

In der Vorweihnachtszeit zieht es viele auf Adventmärkte und zum Weihnachtseinkauf. Wenn man dabei auf einem Parkplatz für Kund:innen parkt, sollte man genau hinschauen. Denn immer öfter werden diese Parkplätze überwacht. Unternehmen setzen auf Parkraumbewirtschaftung und kontrollieren, ob die Parkbedingungen eingehalten werden. "Diese Bedingungen gelten grundsätzlich schon mit dem Befahren des Parkplatzes. Wer hineinfährt, erkennt sie also automatisch an", erklärt AK-Konsumentenschützerin Selin Celikel. Üblicherweise sind sie auf Schildern vor Ort ersichtlich.

Höchstparkdauer im Blick behalten

Auf diesen Hinweistafeln steht meist eine Höchstparkdauer. Wird diese, zum Beispiel beim Bummel über den Adventmarkt, überschritten, muss mit Vertragsstrafen oder Parkgebühren gerechnet werden. Eine solche Regelung ist grundsätzlich rechtlich zulässig, sofern die Bedingungen klar und deutlich gekennzeichnet sind. Achtung: Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann es zu Kontrollen kommen. Viele Unternehmen setzen bereits auf Videokameras und automatische Kennzeichenerfassung. Im Extremfall kann schon ein Wendemanöver auf einem Parkplatz für Kund:innen eine Strafe nach sich ziehen.

Beschilderung aufmerksam lesen

Deshalb empfiehlt es sich, die Schilder aufmerksam zu lesen und die erlaubte Parkdauer einzuhalten. Wird mehr Zeit benötigt, etwa weil der Adventbummel länger dauert als geplant, sollte man rechtzeitig beim Unternehmen nachfragen, ob die Parkdauer verlängert werden kann. "Darüber hinaus ist es ratsam, Rechnungen, Kassenbons oder sonstige Nachweise über den Aufenthalt beziehungsweise Einkauf auf dem betreffenden Parkareal aufzubewahren. Diese Unterlagen können bei möglichen Missverständnissen oder Rückfragen hilfreich sein", so Celikel.