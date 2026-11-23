Innsbruck (OTS) -

Umweltlandesrat René Zumtobel lud gemeinsam mit arbeit plus - Soziale Unternehmen Tirol und noamol am 18.11.2026 zu einem Round Table ins Innsbrucker Landhaus. Vertreter:innen des Landes Tirol, des AMS Tirol, der Gemeinden, der Abfallwirtschaft und Sozialer Unternehmen kamen zusammen, um ein gemeinsames Verständnis der Leistungen, Herausforderungen und Potenziale der Tiroler Re-Use-Strukturen zu entwickeln. Ziel war, konkrete Beiträge zu ihrer langfristigen Absicherung und Weiterentwicklung zu identifizieren sowie nächste Schritte, Zuständigkeiten und einen Folgetermin zu vereinbaren.

Umweltlandesrat René Zumtobel unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit:

Sozialökonomische Betriebe leisten einen wichtigen Beitrag in Sachen Kreislaufwirtschaft, Re-Use sowie Arbeitsmarktpolitik und sind seit Jahren ein verlässlicher Partner für das Land Tirol. Als Umweltlandesrat freut es mich besonders, dass die Akzeptanz von Re-Use-Produkten in den letzten Jahren stetig gestiegen und immer mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Der Austausch im Landhaus mit allen wichtigen Partnern war ein guter Startschuss dieses Bewusstsein noch weiter zu vertiefen, die Zusammenarbeit zu stärken und auszubauen.

Melanie Spangler, Geschäftsführerin von arbeit plus Tirol und stellvertretende Vorsitzende von arbeit plus Österreich, betont:

Die Sozialen Unternehmen wie WAMS, Horuck, Issba, Gwandolina, Schindel und Holz, carla und Volkshilfe Werkbank verbinden Kreislaufwirtschaft mit Beschäftigung und Qualifizierung. Sie sammeln, sortieren, reparieren und verkaufen gebrauchte Waren und eröffnen Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit neue Perspektiven. Diese Leistungen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen.

Die Leistungsfelder der Betriebe reichen von Möbeln und Haushaltswaren über Elektrogeräte bis hin zu Textilien. Steigende Personal- und Betriebskosten, wachsende Anforderungen an die Begleitung der Beschäftigten und begrenzte Arbeitsmarktbudgets setzen die Betriebe unter Druck. Für arbeit plus Tirol ist deshalb eine angemessene Abgeltung ihrer Leistungen für Gemeinden und Kreislaufwirtschaft erforderlich.

Spangler sieht dafür mehrere Ansätze: Wir haben Betriebe mit Erfahrung, Infrastruktur und regionalen Partnerschaften. Gemeinsam können wir sie stärken: durch verlässliche Kooperationen, konkrete Beauftragungen, soziale Beschaffung, gemeinsam genutzte Ressourcen und eine faire Leistungsabgeltung.

Mehrere zukunftsweisende Ansätze wurden diskutiert und konkrete nächste Schritte vereinbart: Eine Kostenstudie soll neue Grundlagen für eine faire Finanzierung von Arbeitsmarktintegration und Kreislaufwirtschaft ausarbeiten. Gemeinsam mit Gemeinden sollen innovative Kooperations- und Finanzierungsmodelle geprüft werden sowie die Zusammenarbeit intensiviert und verstärkt werden. Eine weiter Gruppe beschäftigt sich intensiver mit dem EPR-System im Textilbereich. Eine aktuelle Studie von BOKU und TU Wien unterstreicht die Bedeutung der Wiederverwendung von Alttextilien im Inland. Ihre Empfehlungen sollen in die Gestaltung der künftigen Herstellerverantwortung einfließen, um bestehende sozialwirtschaftliche Strukturen langfristig abzusichern.

Zum Ergebnis des Round Tables hält Spangler fest: Die hochkarätig besetzte Runde hat sich mit großem Engagement eingebracht und konkrete Schritte für Tirol diskutiert und vereinbart. Es zeigt sich, gemeinsam können wir mehr bewirken. Tragfähige Kooperationen zwischen Land, Gemeinden, AMS, Abfallwirtschaft und Sozialwirtschaft bilden das Fundament, um Re-Use und Kreislaufwirtschaftsbetriebe in Tirol langfristig zu stärken.

Tiroler Zusammenarbeit und bundesweite Rahmenbedingungen

Auf Bundesebene setzt sich arbeit plus Österreich dafür ein, Soziale Unternehmen im künftigen Textil-EPR-System verbindlich einzubinden und ihre Leistungen angemessen zu finanzieren. In Tirol geht es zugleich um die gesamte Re-Use-Infrastruktur: um regionale Zusammenarbeit, verlässliche Aufträge und Rahmenbedingungen, die Wiederverwendung und Beschäftigung dauerhaft ermöglichen.

arbeit plus Tirol ist das Netzwerk Sozialer Unternehmen in Tirol. Die Mitgliedsorganisationen unterstützen Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt durch Beschäftigung, Beratung und Qualifizierung und leisten wichtige Beiträge zur regionalen Kreislaufwirtschaft: www.arbeitplus-tirol.at.

Gerne stellen wir auf Wunsch Fotos zum Beitrag zur Verfügung.