Wien (OTS) -

Die „Jumanji“-Stars Dwayne Johnson und Kevin Hart nehmen auf der berühmten „Wetten, dass..?“-Couch Platz! Die Hollywoodstars sind zu Gast bei Bill und Tom Kaulitz, die am Samstag, dem 5. Dezember 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON als Moderationsduo durch die größte TV-Show Europas führen. Neben Gesprächen mit nationalen und internationalen Stars präsentieren die beiden spannende Wetten und große Musik-Acts. Comedienne Hazel Brugger übernimmt die Außenwette in der Schweiz, ihre Kollegin Parshad Esmaeili sorgt für Social-Media-Content. Weitere Details unter https://presse.ORF.at .

Tom Kaulitz: „Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten. Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten.“

Bill Kaulitz: „Ich hoffe, dass das Live-Publikum Spaß hatte, dass wir alle gut mit einbeziehen können, dass alle dranbleiben und mitfiebern. Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren – und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen."

Hazel Brugger moderiert die Außenwette in der Schweiz

Hazel Brugger ist 2026 erneut bei „Wetten, dass..?“ mit von der Partie: Die Comedienne und Moderatorin übernimmt die Außenwette und begleitet das Wettgeschehen vor Ort auf dem Campus Sursee in der Schweiz. Damit kehrt sie in eine vertraute Rolle zurück: Bereits 2023 führte Brugger durch die Außenwette der Show. „'Wetten, dass..?' ist das, woran ich denke, wenn ich auf einen Familienabend vor dem Fernseher zurückblicke. Mein Highlight waren immer die Brillen. Als Kind habe ich mir nichts mehr gewünscht, als mal so eine Brille zu tragen, die einem bei einer Wette die Sicht raubt. Jetzt schon zum zweiten Mal im Rahmen der Außenwette dabei sein zu dürfen, ist ein erneuter Traum, der in Erfüllung geht“, so Hazel Brugger.

Parshad Esmaeili verstärkt das „Wetten, dass..?“-Team

Parshad Esmaeili verstärkt „Wetten, dass..?“ seit November im Bereich Social Media. Auf den Instagram- und TikTok-Kanälen der Kultsendung bringt die Entertainerin ihren eigenen Blick auf „Wetten, dass..?“ ein und erweitert die Show für die Community um neue Perspektiven und Facetten.

„Wetten, dass ..?“ ist eine Gemeinschaftsproduktion des ZDF, ORF und SRF.