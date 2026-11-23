Wien (OTS) -

Digitale Prozesse, neue Kommunikationsformen und innovative Technologien prägen heute nahezu jeden Bereich von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Mit der fortschreitenden Digitalisierung entstehen laufend neue rechtliche Fragestellungen. Von Datenschutz und elektronischen Signaturen bis zu künstlicher Intelligenz und Social Media greifen diese Themen heute über zahlreiche Rechtsgebiete hinweg und erfordern eine ganzheitliche Betrachtung. Das kürzlich im MANZ Verlag erschienene Rechtshandbuch der Digitalisierung ordnet diese Entwicklungen ein und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen digitaler Prozesse, Geschäftsmodelle und Technologien.

Orientierung in einem dynamischen Rechtsumfeld

Das Handbuch von Herausgeber Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zankl führt technische, organisatorische und rechtliche Aspekte der Digitalisierung zusammen. Prozesse, Kommunikationsmedien und digitale Tools werden dabei ebenso behandelt wie ihre Auswirkungen auf unterschiedliche Rechtsgebiete.

Behandelt werden unter anderem Fragen des Vertrags-, Haftungs-, E-Commerce-, Urheber-, Kartell-, Wettbewerbs- und Arbeitsrechts. Ergänzt wird das Werk durch Themen wie elektronische Signaturen, E-Government, Datenschutz, Telekommunikation und Strafrecht sowie aktuelle Anwendungsbereiche von Start-ups und Online-Banking bis hin zu Blockchain-Technologien, Legal Tech und KI.

Zahlreiche Praxistipps, Beispiele sowie weiterführende Hinweise zu Literatur und Judikatur unterstützen dabei, rechtliche Fragestellungen im digitalen Umfeld einzuordnen. Das Werk bietet damit Orientierung in einem Rechtsgebiet, das von technologischer Entwicklung und laufender rechtlicher Weiterentwicklung gleichermaßen geprägt ist.

Breite Expertise aus Wissenschaft, Praxis und Technologie

Für das Handbuch arbeiten 22 renommierte Expert:innen zusammen. Das Autor:innen-Team vereint unter anderem Höchstrichter:innen, Behördenleiter:innen, Universitätsprofessor:innen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Unternehmensjurist:innen, Leiter:innen von Rechtsabteilungen, Manager:innen, Berater:innen, erfolgreiche Start-up-Gründer:innen sowie IT-Fachleute.

Die unterschiedlichen Perspektiven aus Wissenschaft, Justiz, Praxis und Technologie ermöglichen eine interdisziplinäre Darstellung der rechtlichen und technischen Aspekte der Digitalisierung.

Das Buch:

Wolfgang Zankl: Rechtshandbuch der Digitalisierung. MANZ Verlag Wien.

Buch, gebunden, XXXVI, 604 Seiten. 148,00 Ꞓ. ISBN 978-3-214-26964-7.