Wien (OTS) -

Die Kundgebung „Männer gegen Gewalt an Frauen“ findet am Samstag, dem 28.11.2026, um 13:00 Uhr vor dem Parlament statt.

Die Foto-/Medienaktion zur Schlussmobilisierung findet am “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”, dem 25.11.2026, um 8:45 Uhr statt.

Das (ehrenamtliche) Team von White Ribbon freut sich in beiden Fällen über Ihre Teilnahme und Berichterstattung sowie über jeden Mitaufruf , jede Mithilfe oder Spende .

Auf kundgebung.whiteribbon.at finden Sie alle Informationen laufend ergänzt. Die inhaltlichen Positionen, Forderungen und Zusatzinfos finden Sie kompakt zusammengefasst auch in der Presseunterlage [LINK] zum Mediengespräch am 18.11.2026.

Fototermin vor dem Parlament zur Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"

Mitorganisator:innen und Unterstützer:innen starten die Schlussmobilisierung zur Kundgebung mit großen "White Ribbons" und den Forderungen auf Plakaten.

Datum: 25.11.2026, 08:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Parlament



1010 Wien

URL: https://kundgebung.whiteribbon.at

Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"

Datum: 28.11.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Parlament / Ringstraße

URL: https://kundgebung.whiteribbon.at