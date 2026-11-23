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TERMINKORREKTUR zu OTS0022 vom 05.11.2026: Männer demonstrieren gegen Gewalt an Frauen bei Großkundgebung am 28.11.2026 vor dem Parlament
KORREKTUR ZU OTS_20261105_OTS0022
KORREKTUR-HINWEIS
Der Fototermin vor dem Parlament wird vom 26.11. auf den 25.11.2026, 08:45 Uhr, vorverlegt!
Die Kundgebung „Männer gegen Gewalt an Frauen“ findet am Samstag, dem 28.11.2026, um 13:00 Uhr vor dem Parlament statt.
Die Foto-/Medienaktion zur Schlussmobilisierung findet am “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen”, dem 25.11.2026, um 8:45 Uhr statt.
Das (ehrenamtliche) Team von White Ribbon freut sich in beiden Fällen über Ihre Teilnahme und Berichterstattung sowie über jeden Mitaufruf, jede Mithilfe oder Spende.
Auf kundgebung.whiteribbon.at finden Sie alle Informationen laufend ergänzt. Die inhaltlichen Positionen, Forderungen und Zusatzinfos finden Sie kompakt zusammengefasst auch in der Presseunterlage [LINK] zum Mediengespräch am 18.11.2026.
Fototermin vor dem Parlament zur Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"
Mitorganisator:innen und Unterstützer:innen starten die Schlussmobilisierung zur Kundgebung mit großen "White Ribbons" und den Forderungen auf Plakaten.
Datum: 25.11.2026, 08:45 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Parlament
1010 Wien
URL: https://kundgebung.whiteribbon.at
Kundgebung "Männer gegen Gewalt an Frauen"
Datum: 28.11.2026, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Parlament / Ringstraße
Rückfragen & Kontakt
White Ribbon Österreich
Christian Brachmaier, BSc
Telefon: +43 650 7080870
E-Mail: [email protected]
Website: https://kundgebung.whiteribbon.at
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