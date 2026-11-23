Wien (OTS) -

Am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, findet um 18 Uhr im „Haus der Begegnung“ (10., Ada-Christen-Gasse 2b) eine BürgerInnenversammlung gemäß Paragraf 104c der Wiener Stadtverfassung statt.

In einer Sitzung der Bezirksvertretung des 10. Bezirkes wurde zu diesem Thema eine BürgerInnenversammlung beantragt. Das Projekt „Klimafit leben an der U1“ soll künftig mit ÄrztInnen, einem Nahversorger, einem Wochenmarkt, einem Kindergarten und neuen Geschäftsflächen die Infrastruktur vor Ort stärken.

Während der Entwicklung des neuen Stadtquartiers an der Kurbadstraße kommt es baustellenbedingt zu Beeinträchtigungen für die AnrainerInnen. Eine eigens eingerichtete Ombudsstelle informiert unter anderem über vergünstigte Parkplätze und Einbahnstraßenänderungen während der Bauzeit.

Die BürgerInnenversammlung bietet den BürgerInnen die Möglichkeit, Informationen zur Entwicklung des neuen Lebens- und Wohnquartiers zu erhalten und Fragen zur aktuellen Situation zu stellen.

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 10. Bezirk, Tel. 01/4000-10111 bzw. E-Mail [email protected]. (Schluss) bv/red