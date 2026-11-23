Mondsee/Wien (OTS) -

Susanna Neueder, Klinische Psychologin, Psychotherapeutin und Co-Leiterin von PSYDUCATED, hat den Psychologie Award 2026 gewonnen. Der Innovationspreis für angewandte Psychologie wird von einer Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben. Die Auszeichnung wurde am 21. November 2026 bei den Systemischen Tagen im Salzkammergut überreicht.

Mit Kindern und Jugendlichen über komplexe oder schambesetzte Themen der mentalen und körperlichen Gesundheit zu sprechen, ist für Erwachsene oft schwierig. PSYDUCATED möchte solche Gespräche fördern. In animierten Verstehvideos werden Geschichten über Gefühle, Körperbilder, Neurodiversität, Trennung, Verlust und Krankheit erzählt. Sie sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern Kindern und Jugendlichen das Gefühl geben, verstanden zu werden, und sie anregen, über eigene Erfahrungen zu sprechen. „Die Videos dienen als Icebreaker. Was wirklich zählt, ist, was danach gesprochen wird“, sagt Susanna Neueder. Podcasts und Begleithefte unterstützen Erwachsene bei der Verwendung der Verstehvideos. Das Angebot richtet sich an Fachkräfte des Gesundheits- und Bildungswesens sowie an Eltern und Bezugspersonen.

Neueder betonte, die Auszeichnung gelte dem gesamten Team, allen voran auch Patrick Neueder und Peter Widmann sowie allen Fachexpert:innen, Kindern, Jugendlichen und Eltern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen beigetragen haben. „Jeder Mensch hat das Recht, über gesundheitsrelevante Themen aufgeklärt zu werden. Auch die Jüngsten unter uns. Dass eine Fachjury diese Haltung auszeichnet, berührt mich sehr“ so Neueder.

PSYDUCATED will sich weiterhin dafür einsetzen, Kinder und Jugendliche zu Expert:innen ihrer eigenen Gesundheit zu machen, die selbstbewusst sagen können: „Ich weiß Bescheid!“

Susanna Neueder, MSc., ist Klinische Psychologin und Psychotherapeutin in Wien. Gemeinsam mit Patrick Neueder leitet sie PSYDUCATED.