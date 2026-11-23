Wien (OTS) -

Die KURIER ROMY macht Kitzbühel in dieser Woche zum Treffpunkt der deutschsprachigen Film- und Fernsehwelt. Nach dem KURIER ROMY-Branchenfest am 25. November versammelt sich am 27. November in der KURIER ROMY Hall auf Schloss Kaps ein hochkarätiges Staraufgebot aus Schauspiel, Regie, Produktion, Moderation, Musik, Sport und Society. Im Mittelpunkt der Gala stehen neben den Publikumspreisen auch wieder Sonderpreise, mit denen herausragende Persönlichkeiten und Produktionen gewürdigt werden. Einer davon ist Gery Seidl für den erfolgreichsten österreichischen Spielfilm seit Jahren (Platz 2 auf der ewigen Bestenliste): „Aufputzt is’“. Er erhält für diesen Erfolg eine SonderROMY. Weitere Prominente werden ebenfalls geehrt.

Neben den Sonderpreisträgerinnen und Sonderpreisträgern versammelt sich eine beeindruckende Gästeschar aus Österreich und Deutschland, darunter die Nominierten Elyas M’Barek, Maximilian Brückner, Elke Winkens, Simon Morzé, Gerhard Liebmann, Valerie Pachner und Robert Stadlober. Auch August Zirner, Fanny Krausz, Alice Prosser, Julia Edtmeier, Mariam Hage sowie Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl werden in Kitzbühel erwartet.

Prominente Gesichter aus Fernsehen und Moderation sind neben Victoria Swarovski auch die Nominierten Mirjam Weichselbraun, Hans Sigl, Eva Pölzl, Patrick Budgen, Gundula Geiginger, Katrin Prähauser, Simone Stribl, Johann-Philipp Spiegelfeld und Daniel Warmuth. Auch Gabi Hiller und Philipp Hansa werden über den roten Teppich gehen. Fußballstar Marko Arnautović, nominiert für den Sport-TV-Moment des Jahres, bringt zusätzlich sportliche Prominenz nach Kitzbühel.

Für weitere Glamour-Momente aus der Schauspielwelt sorgen Philipp Hochmair, Fritz Karl, Aaron Karl, Patricia Aulitzky, Hary Prinz und Jakob Seeböck. Auch Modedesigner Harald Glööckler, der ehemalige Skirennläufer und Künstler Hubertus von Hohenlohe sowie Astrologin Gerda Rogers und Hansi Hinterseer werden über den Red Carpet gehen.

Ein besonderer Höhepunkt ist die Ehrung von Heinz Marecek, der bei der Gala mit einer Platin-ROMY für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Auch hinter der Kamera versammelt sich die Crème de la Crème der Branche: zahlreiche Regisseurinnen, Regisseure, Produzenten und Kreative werden erwartet.

Der ORF überträgt die KURIER ROMY Gala am 27. November live im Hauptabend ab 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Das KURIER ROMY-Branchenfest am 25. November wird ab 17.30 Uhr live auf JOYN Österreich übertragen und am 26. November auf ORF 3 ausgestrahlt.

Die KURIER ROMY Nominierten 2026:

1 Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming

Erika Deutinger/Linde Prelog/Erika Mottl Eierkratz-Komplott

Julia Edtmeier Weber und Breitfuß

Mariam Hage Die Fälle der Gerti B.

Angelika Niedetzky Soko Linz

2 Beliebtester Schauspieler TV/Streaming

Simon Morzé Landkrimi: Schnee von gestern

Maximilian Brückner Kommissar Rex

Gerhard Liebmann Sternstunde der Mörder; Spuren des Bösen

Edin Hasanovic Tatort: Fackel

3 Beliebteste Schauspielerin Film

Sandra Hüller ROSE; INGEBORG BACHMANN

Valerie Pachner VIER MINUS DREI

Léa Seydoux GENTLE MONSTER

Elke Winkens HOW TO BE NORMAL

4 Beliebtester Schauspieler Film

Christoph Maria Herbst GANZER HALBER BRUDER; STROMBERG;

EXTRAWURST

Elyas M´Barek VIRGINIA WOOLF´S NIGHT&DAY

Robert Stadlober VIER MINUS DREI

August Zirner DER VERLORENE MANN

5 Information/Journalismus

Gundula Geiginger Puls 4/Breaking Media

Stefan Lenglinger ORF ZIB; social

Katrin Prähauser ServusTV/Links.Rechts.Mitte

Simone Stribl ORF Sommergespräche

6 Sport-TV-Moment des Jahres

Marko Arnautović Team Arnautović, WM-Quali Sager Richtung Bundespräsident/Feiertag

Janine Flock Skeleton, Olympia Gold

Lilli Tagger WTA Tournier, Tennis

Daniel Warmuth Bist du deppert-Sager, Fußball WM

7 Show/Unterhaltung

Heidi Klum Germany´s Next Topmodel

Eva Pölzl Guten Morgen Österreich

Verona Pooth Villa der Versuchung

Johann-Philipp Spiegelfeld Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche

Barbara Schöneberger & Hans Sigl Starnacht am Wörthersee

Joko & Klaas Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

8 Aufgefallen

Melissa Naschenweng von der Sängerin zur Schauspielerin „Herzklang“

Die Toten Hosen Die Toten Hosen: Das Letzte Album

OPUS – Live is life beim Finale der Fußball WM 2026

Hansa, Hiller, Pizzera Hawi D ´Ehre

Mirjam Weichselbraun Universum – Die Show

Patrick Budgen Hinter den Schlagzeilen