Wien (OTS) -

Am 24. November 2026 präsentieren die Sicherheitsministerien BMI und BMLV das Ergebnis der beauftragten zivilen und militärischen Drohnenschutzstrategie für die Republik Österreich. In zwei Abwehrszenarien veranschaulichen hierbei das Einsatzkommando Cobra des BMI und das Bundesheer die praktische Umsetzung von Drohnenabwehr-Maßnahmen.

Seitens der Bundesregierung werden bei dieser Präsentation Bundeskanzler Christian Stocker, Innenminister Gerhard Karner, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Infrastrukturminister Peter Hanke, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sowie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Staatssekretär Jörg Leichtfried anwesend sein.

Darüber hinaus werden der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf mit einer Delegation von Polizeichefs aus dem benachbarten Ausland sowie zentrale Akteure der Wirtschaft an der Veranstaltung teilnehmen.

Berichterstattende Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen – Achtung: Akkreditierung notwendig.

Geplanter Ablauf:

Bis 9:40 Uhr: Eintreffen und Aufbau der Medien bei der Hauptzufahrt des EKO Cobra Headquarters

10:00 Uhr: Eingangsstatements von Christian Stocker, Gerhard Karner, Klaudia Tanner und Peter Hanke

Danach: Präsentation der gesamtstaatlichen Drohnenschutzstrategie durch Direktor Bernhard Treibenreif, Leiter DSE/EKO Cobra (BMI), und Oberst Martin Eßl, stellvertretender Leiter Abteilung Militärluftfahrt (BMLV).

Kurze Fragemöglichkeit für Medien.

Ca. 10:40 Uhr: Vorführung der Übungsszenarien: Drohnenabwehr BMI und BMLV

Danach: abschließende Pressestatements von Wolfgang Hattmannsdorfer, Beate Meinl-Reisinger und Jörg Leichtfried (Format: Doorstep)

Ca. 11:10 Uhr: Ende der Veranstaltung

Zeit und Ort der Veranstaltung:

Wann: 24. November 2026, 10:00 Uhr; Eintreffen bis spätestens 9:40 Uhr.

Wo: Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra (EKO Cobra),

Straße der Gendarmerie 5, 2705 Wiener Neustadt

Parkmöglichkeiten: Am Platz vor dem EKO Cobra HQ (Einweiser vorhanden)

Hinweis für Medien: Bitte nehmen Sie sowohl Technik für den Audiosignal-Splitter als auch Tonangeln mit.

Achtung: Eine Teilnahme an diesem Medientermin ist ausschließlich mit einer Akkreditierung möglich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/zfb9b9zz