Wien (OTS) -

„Jeder neue Markt ist eine Chance für österreichische Arbeitsplätze. Deshalb öffnen wir unseren Betrieben mit Wirtschaftsmissionen und neuen Partnerschaften die Türen im Ausland. Die Vereinbarung zwischen AVL und einer algerischen Universität zeigt, wie daraus konkrete Kooperationen entstehen. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen: mit neuen Partnern, weniger Handelshemmnissen und einem besseren Zugang zu den Wachstumsmärkten der Welt. Dafür muss die EU das Handelsabkommen mit Indien rasch in Kraft bringen und jenes mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zügig aushandeln. Denn unser Ziel ist, aus internationalen Partnerschaften neue Aufträge und Wertschöpfung für Österreich zu machen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Die Wirtschaftsmission nach Algerien hat einen wichtigen Impuls für die Vertiefung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen gesetzt. Die nun unterzeichnete Absichtserklärung zwischen AVL und der Universität USTHB zeigt, dass aus diesen Begegnungen konkrete Initiativen entstehen. Sie unterstreicht zugleich das Potenzial Algeriens als Partner für österreichische Technologieunternehmen und die Bedeutung des Austauschs zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Mit ihren Wirtschaftsmissionen und dem weltweiten Netzwerk der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA unterstützt die WKÖ heimische Unternehmen dabei, neue Kontakte zu knüpfen, Partnerschaften aufzubauen und internationale Geschäftschancen zu nutzen“, so WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger.

„Die Kooperation mit der Universität USTHB in Algerien eröffnet AVL neue Möglichkeiten, unsere Kompetenz im Bereich Software Defined Vehicle in einem internationalen Forschungsumfeld einzubringen und weiterzuentwickeln. Gemeinsam wollen wir innovative Ansätze für die Mobilität der Zukunft erforschen – von der strategischen Modellierung intelligenter Verkehrsleitsysteme bis hin zu Entwicklungs- und Simulationsmethoden wie Hardware-, Model- und Software-in-the-Loop. Gerade in stark wachsenden Städten bieten datenbasierte und simulationsgestützte Lösungen großes Potenzial, um Verkehrsflüsse effizienter zu gestalten. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger erster Schritt, um unsere Software-Applikationskompetenz und unser Technologieportfolio in einem dynamischen Zukunftsmarkt zu positionieren und langfristig neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.“, so Michael Messner, Director Sales AVL CEE & MEA.

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer besuchte Ende September/Anfang Oktober 2026 gemeinsam mit WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger und einer über 40-köpfigen Wirtschaftsdelegation Tunesien und Algerien, um neue Märkte und Partnerschaften zu erschließen.

Konkretes Ergebnis: Am 3. November 2026 unterzeichneten das österreichische Technologieunternehmen AVL List GmbH aus Graz und SPA USTHB Expertise & Engineering, eine Tochtergesellschaft der algerischen Universität USTHB, eine Absichtserklärung (MoU).

Inhalt der Vereinbarung: Geplant sind gemeinsame Forschungs- und Innovationsprojekte, Technologietransfer, Wissensaustausch sowie Kooperationen bei Ausbildung und Praktika. AVL bringt insbesondere Kompetenzen in Mobilitäts-, Antriebs- und Energietechnologien ein.

Weitere Informationen:

https://www.wko.at/aussenwirtschaft/algerien-forschungskooperation