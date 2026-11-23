Wien (OTS) -

Rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit veröffentlichen die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 ihren bewährten Schoko-Nikolo-Check. Dieser ist eine Orientierungshilfe für Konsument:innen, die auf der Suche nach ökologisch nachhaltiger und sozial gerechter Schokolade sind. Insgesamt haben die Organisationen heuer 30 Nikolo-Figuren aus Schokolade unter die Lupe genommen. Nur fünf Figuren wurden negativ bewertet. Demgegenüber stehen elf Testsieger und ein sehr breites Mittelfeld von Nikolos, die zumindest ein strenges Gütesiegel tragen.

“Unser Schoko-Nikolo-Check zeigt Wirkung. Die Tendenz, wonach immer mehr Anbieter auf externe, unabhängige Gütesiegel setzen, zeigt klar in die richtige Richtung”, so Südwind und GLOBAL 2000 zum bislang besten Ergebnis seit Testbeginn.

Zusätzliche Informationen bietet die Chocolate-Scorecard, die vor allem bei Produkten großer Unternehmen eine Einordnung über die Nachhaltigkeitsbemühungen gibt.

Kleiner Test, große Wirkung

„Den heimischen Schoko-Fans schmeckt Schokolade am besten, wenn sie fair und nachhaltig ist. Das scheinen nun auch die großen globalen Schoko-Konzerne verstanden zu haben. Diese setzen nämlich immer stärker auf unabhängig zertifizierte Nachhaltigkeitssiegel für ihren Kakao”, weiß Gudrun Glocker, Südwind-Sprecherin für nachhaltige Ernährung.

Anna Leitner, Ressourcen-Sprecherin von GLOBAL 2000, erklärt: „Die Entwicklung zeigt klar: Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Gemeinsam mit kürzlich in Kraft getreten stärkeren Regulierung von Nachhaltigkeitsaussagen trägt unser Schoko-Check nach Jahren dazu bei, dass Unternehmen endlich für mehr Transparenz im Sinne der Konsumentinnen und Konsumenten sorgen.”

Viele Testsieger, kaum Verlierer

Zu den Vorreitern für soziale und ökologische Standards zählen der „EZA Schoko-Nikolo“ aus den Weltläden, der „Bio Edelbitter-“ und der „Bio Vollmilch-Nikolaus” von der Confiserie Berger, der „Billa Bio Nikolo“ sowie der vegane „Vegavita Bio Nikolo“ von Billa, der „Bio Schokoladen-Weihnachtsmann“ von dm, der „Schoko-Nikolaus” von GEPA, der „Bio-Schoko-Nikolo“ von Lidl, der „Spar Natur*pur Bio-Nikolaus“, der vegane „Spar Veggie Bio-Schoko-Nikolaus“ und „Milchschoko & Karamell-Nikolo” von Zotter.

Sie alle tragen sowohl das Fairtrade- als auch das EU-Biosiegel. Im Ampelsystem des Schoko-Nikolo-Checks bekommen sie deshalb eine doppelt grüne Bewertung. Neun weitere Figuren tragen zumindest eine der beiden strengen Zertifizierungen und werden mit gelb-grün gekennzeichnet.

Politik muss Lücken schließen und Kinderarbeit stoppen

Der Schoko-Nikolo-Check zeigt, dass faire und soziale Schokolade in Österreich zum Standard wird. Zwei Drittel der Produkte tragen zumindest ein strenges Nachhaltigkeitssiegel. „Besonders erfreulich ist, dass unsere Kritik an den unternehmenseigenen Siegeln gehört wurde. Große Schoko-Konzerne, wie Lindt, Nestlé und Storck haben ihre internen Nachhaltigkeitsprogramme mit unabhängigen Gütesiegeln ergänzt“, führt Glocker aus.

Die Ausnahmen bilden ausgerechnet die Branchenriesen Mondelēz und Ferrero. Die Nikolos weisen keine ökologischen oder sozialen Siegel auf. Beide Konzerne setzen auf unternehmenseigene Nachhaltigkeitsprogramme, die Aufholbedarf haben bei Transparenz und unabhängiger Kontrolle. Mit Hauswirth ist auch ein kleines österreichisches Unternehmen mit doppelt-rot bewertet. Nachfragen bei den Unternehmen blieben leider unbeantwortet.

„Trotz der erfreulichen Ergebnisse müssen die dunklen Seiten der Schokolade weiterhin bekämpft werden. Kinderarbeit, Hungerlöhne und Waldzerstörung sind nach wie vor große Probleme. Gütesiegel sind zwar ein wichtiger Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit, aber einzelne Konsument:innen können nicht alle Probleme lösen. Es kommt jetzt auf die Politik an! Auch Österreich muss Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass keine Produkte aus Waldzerstörung, Kinderarbeit und Ausbeutung in unseren Regalen stehen”, so Leitner abschließend.

Zum Schoko-Nikolo-Check

Dieser Check bezieht sich auf Schokoladen-Hohlfiguren, die bis 19.11.2026 in österreichischen Supermärkten erhältlich waren und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jedes Produkt wurde nur einmal aufgenommen – auch wenn es im Handel in unterschiedlichen Varianten erhältlich ist.