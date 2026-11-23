Wien (OTS) -

Die Koralmbahn erhält den „pma project excellence award“

Christopher Reiner von SSI Schäfer ist „project manager of the year“

Roland Gröll wird „project owner of the year“

Vier Preisträger-, sieben Finalisten-Teams in der Kategorie „pma junior award“

Mit den pma awards 2026 würdigt Projekt Management Austria (pma) herausragende Projekte, exzellentes Projektmanagement und den Nachwuchs der Branche. „ Einmal im Jahr geben wir Projektmanager*innen und Young Professionals eine Bühne und zeichnen ihre besonderen Leistungen nach internationalen Standards aus “, erklärt Brigitte Schaden, Präsidentin von Projekt Management Austria (pma).

Verliehen wurden die pma awards 2026 in vier Kategorien: project excellence award, project manager of the year, project owner of the year, und pma junior award. Damit honoriert pma sowohl die professionelle Leistung erfahrener Projektmanager*innen als auch herausragende Projekte und vielversprechende Talente der Branche.

Koralmbahn erhält Project Excellence Award

Der „project excellence award“ geht dieses Jahr an „Die Koralmbahn“, eines der größten Infrastrukturprojekte Europas, unter der Gesamtprojektleitung von Klaus Schneider (ÖBB Infrastruktur). Mit dem 32,9 km langen Koralmtunnel verbindet die Koralmbahn die Wirtschaftsräume Graz und Klagenfurt und stärkt Österreichs Anbindung an das europäische Hochleistungsbahn- und Güterverkehrsnetz. In mehr als 30 Jahren Projektlaufzeit wurden technische Innovationen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen und europäische Standards in Planung, Bau und Betrieb integriert. „ Das Projekt Koralmbahn schafft langfristigen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen für Österreich und Europa und zeigt eindrucksvoll, was gelebte Project Excellence ausmacht “, so Schaden.

Christopher Reiner ist project manager of the year

Christopher Reiner (SSI Schäfer Automation) wird für die erfolgreiche Gesamtleitung eines hochkomplexen Logistikprojekts im Luxusmode-Segment als „project manager of the year“ ausgezeichnet. Das Projekt mit einem Volumen im zweistelligen Millionenbereich umfasst ein modernes Logistikzentrum mit drei Ebenen und mehr als 100.000 Stellplätzen. Zum Einsatz kommen modernste Fördertechnik von SSI Schäfer Automation sowie intelligente Systeme zur Steuerung des Warenflusses und der Beleuchtung. Christopher Reiner koordinierte die Zusammenarbeit über mehrere internationale Standorte hinweg und führte alle Beteiligten erfolgreich durch das Projekt.

Roland Gröll als Projektauftraggeber ausgezeichnet

„Project owner of the year“ wird Roland Gröll, Vorstandsdirektor der Wiener Städtischen Versicherung AG und Donau Versicherung AG, für das Projekt „Systemumstellung Vertrieb“. Es führte sämtliche Vertriebsgruppen der beiden Versicherungen auf einer einheitlichen Plattform zusammen. Dafür wurden mehrere tausend Nutzer*innen sowie zahlreiche Vertriebspartner auf das gemeinsame Zielsystem migriert.

Auszeichnungen für den Nachwuchs

In der Kategorie „pma junior award“ werden heuer vier Preisträger-Teams gewürdigt: Studierende von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft des BFI Wien, der HLP Oberwart, der HTBLA Wien 3 Rennweg sowie der FH Joanneum in Graz. Als FinalistenTeams qualifizierten sich Teams der FH Bad Gleichenberg, der FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg, der IMC FH Krems, der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft des BFI Wien, der FH Joanneum Graz sowie Bad Gleichenberg, und der Wirtschaftsuniversität Wien.

„ Die pma awards zeigen einmal mehr, was erfolgreiches Projektmanagement auszeichnet: Es verbindet Exzellence, Verantwortung und Gestaltungskraft und macht aus Ideen messbare Ergebnisse ,“ sagt pma Präsidentin Brigitte Schaden. Ich gratuliere allen Ausgezeichneten herzlich!“

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Über pma

Projekt Management Austria (pma) ist mit 1.300 Mitgliedern die größte österreichische Projektmanagement-Vereinigung. In den 60er Jahren gegründet und seit 1973 als eingetragener Verein tätig, stellt pma heute eine etablierte Plattform für Kommunikation, Austausch und Weiterbildung dar. Ziel von pma ist die Qualitätssicherung von Projektmanagement und die Anerkennung sowie Weiterentwicklung des Berufsbilds "Projektmanager*in". pma ist offizielle IPMA® Zertifizierungsstelle für Projektmanager*innen. Als aktives Mitglied der weltweit agierenden International Project Management Association (IPMA®) ist pma international vernetzt. pma.at