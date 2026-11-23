Konstanz (OTS) -

Ein Ort, an dem das Element Wasser den Rhythmus vorgibt: Im RIVA am Bodensee verschmelzen Erholung, Gesundheit und Genuss zu einer ganzheitlichen Auszeit.

Das RIVA Hotel in Konstanz wird bei der Preisverleihung am 22. November 2026 der "101 Best Hotels Deutschlands" im Hotel Maximilian's in Augsburg mit dem Titel "LUXURY SPA & HEALTH RESORT OF THE YEAR" ausgezeichnet und erzielt im Hotelranking den 8. Platz. Das direkt am Bodensee gelegene Fünf-Sterne-Superior-Hotel versteht Wellbeing als ganzheitliche Philosophie. Wahrer Luxus bedeutet hier die Freiheit, Zeit nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten und Körper und Geist gleichermaßen etwas Gutes zu tun.

Stiller Luxus. Spürbare Leichtigkeit.

Nur fünf Meter trennen das RIVA Hotel vom Bodensee. Hier kann man morgens im Bademantel direkt ins Wasser springen, im Sommer eine erfrischende Abkühlung genießen oder im Winter ein belebendes Eisbad wagen. Die unmittelbare Nähe zum Bodensee prägt das Lebensgefühl im RIVA. Ob beim Stand-up-Paddling auf dem Wasser oder bei einer Fahrradtour entlang des Ufers - die Verbindung aus Natur, Bewegung und Weite schenkt ein besonderes Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit.

"Für mich ist es purer Luxus, den Tag mit einem Sprung in den Bodensee zu beginnen. Im Sommer wie im Winter schenkt mir das Wasser ein unvergleichliches Gefühl von Lebendigkeit", sagt Julia Kolb-Scherer, Inhaberin des RIVA Hotels.

Ein urbanes Retreat zum Ankommen

Herzstück der Wellbeing-Philosophie ist der 400 Quadratmeter große SPA-Bereich. Persönlich und intim gestaltet, vereint er zeitlose Ästhetik mit wohnlicher Geborgenheit. Das SPA-Wohnzimmer mit Kamin, die Saunen, das Dampfbad und individuelle Anwendungen laden zur Regeneration ein. Der Yogaraum mit Seeblick sowie der ganzjährig beheizte Rooftop-Pool mit Sonnenterrasse schenken Ruhe und Weite. Zwei Ayurveda-Therapeuten, Kooperationen mit den Kliniken Schmieder, Dr. Mosetter und regionalen Yogalehrenden sowie Gesundheitsworkshops ergänzen das holistische Angebot.

"Das Leben darf Freude bereiten. Wir möchten einen Ort schaffen, an dem man ankommt, sich geborgen fühlt und das Leben genießt. Ungezwungen, frei und bewusst", sagt Julia Kolb-Scherer.

Genuss und Gesundheit im Einklang

Die Auszeit beginnt im RIVA mit erholsamem Schlaf und setzt sich in Bewegung, Regeneration und Kulinarik fort.

"Wellbeing bedeutet für uns, Körper und Geist gleichermaßen etwas Gutes zu tun. Es geht nicht um Verzicht, sondern um Achtsamkeit, erholsamen Schlaf, Bewegung sowie die Freude am Genuss", sagt Lisa Schmitz, Direktion des RIVA Hotels.

Über das RIVA Hotel Konstanz

Das inhabergeführte Fünf-Sterne-Superior-Hotel direkt am Bodensee verbindet eine denkmalgeschützte Jugendstilvilla mit moderner Architektur. Es verfügt über 73 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, einen 400 Quadratmeter großen SPA-Bereich, einen ganzjährig beheizten Rooftop-Pool sowie das RIVA Seerestaurant und das Zwei-Sterne-Restaurant Ophelia unter der Leitung von Dirk Hoberg. Persönlicher Service, zeitlose Eleganz und ganzheitliches Wellbeing prägen das Haus.