Wien (OTS) -

Große Freude im Theater am Werk: Bei der gestrigen Verleihung des NESTROY-Preises 2026 im Wiener Volkstheater wurde Zur Rettung der Blasmusik von Bum Bum Pieces (AT) und vanderbolten.production (CH) mit dem NESTROY-Preis in der Kategorie „Beste Off-Produktion“ ausgezeichnet.

Die Koproduktion mit dem Theater am Werk, dem Zirkusquartier Zürich, dem Tojo Theater Bern, dem Theater im Burgbachkeller Zug und dem ThiK Baden beschäftigt sich mit traditioneller Blasmusik, den Gräben zwischen Stadt und Land sowie den Herausforderungen des Vereinslebens im Wandel der Zeit. Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung einer lebendigen freien Theaterszene und die Kraft von Kooperationen, die künstlerische Perspektiven über institutionelle und geografische Grenzen hinweg zusammenbringen.

Bereits die fünf Nominierungen in vier Kategorien waren eine besondere Anerkennung für das Theater am Werk und die beteiligten Künstler*innen. Umso größer ist nun die Freude: „Die Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung für die künstlerische Arbeit des beteiligten Teams und für die Bedeutung einer vielfältigen, unabhängigen Theaterlandschaft“, freut sich Esther Holland-Merten, Künstlerische Leiterin des Theater am Werk.

Das Theater am Werk bedankt sich bei allen Künstler*innen, Mitwirkenden, Kooperationspartner*innen und Unterstützer*innen, die diese Produktion möglich gemacht haben.