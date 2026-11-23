Wien (OTS) -

Menschen mit respiratorischen Allergien, die durch Birken-, Gräser- oder auch Brennnesselpollen verursacht werden, leiden in Städten mit hoher Feinstaubbelastung mehr als Allergiker*innen am Land.

Das Forschungszentrum Molecular Biotechnology der Hochschule Campus Wien hat im von der Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) geförderten Projekt „Effekte von Umweltschadstoffen und Allergenen auf Respiratorische Epithelzellen“ untersucht, ob Feinstaubbelastung Allergien verstärkt. Untersucht wurden Birken-, Brennnessel- und vor allem auch Gräserpollen, die aufgrund ihrer Vielfalt und ihrer langen Saison besonders hohes Allergiepotenzial haben.

Die Forschungshypothese wurde bestätigt, erklärt Projektleiterin Marianne Raith. „Feinstaub verstärkt die Allergenbelastung. Es gibt einen kombinatorischen Effekt von Feinstaub und Allergenen. Wir gehen daher davon aus, dass Allergiker*innen in der Stadt stärker betroffen sind als diejenigen am Land.“

Vermehrte Zytokineausschüttung zeigt Entzündung

Die Molekularbiologin ergänzt: „Die Zellen schütten bei Zugabe von Allergenen und Feinstaub vermehrt Zytokine aus. Das ist ein Signal für Entzündungsreaktionen. Es wird angezeigt, dass die Zellen aktiv sind und sich gegen Umwelteinflüsse wehren müssen.“

Zytokine sind kleine Proteine (Botenstoffe), die als Signalmoleküle im Körper dienen und das Wachstum, die Differenzierung sowie die Aktivität von Zellen steuern. Sie spielen eine zentrale Rolle bei Immun- und Entzündungsreaktionen.

Ines Swoboda, die Leiterin des Forschungszentrums Molecular Biotechnology, spricht mögliche Auswirkungen des Forschungsergebnisses auf medizinische Behandlungen an: „In Städten, wo die Luftverschmutzung und die Feinstaubbelastung höher sind, hat man einen additiven Effekt. Die Zellen signalisieren, dass der Körper gestresster ist. In weiterer Folge könnte man an unterschiedliche Medikationen von Allergiker*innen in der Stadt denken, also an eine höhere oder andere Medikamentengabe.“

Q & A’s

Stand November 2026

Verstärkt Feinstaub die Allergenbelastung?

Ja, das Forschungszentrum Molecular Biotechnology unter der Leitung von Ines Swoboda hat im von der Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) geförderten Projekt „Effekte von Umweltschadstoffen und Allergenen auf Respiratorische Epithelzellen“ herausgefunden, dass Feinstaub die Allergenbelastung bei Gräser-, Birken- und Brennnesselpollen verstärkt.

Wie erkennt man die erhöhte Belastung?

Zellen schütten Zytokine aus – das ist ein Signal für Entzündungsreaktionen. Die Zellen sind aktiv und müssen sich gegen Umwelteinflüsse wehren.

Brauchen Menschen in Städten mit hoher Feinstaubbelastung andere Medikationen bei Allergien als Menschen, die am Land leben?

Es könnte eine Schlussfolgerung des Forschungsprojekts an der Hochschule Campus Wien sein, dass aufgrund der Verstärkung der Allergenbelastung durch Feinstaub Menschen in großen Städten eine höhere Medikamentengabe benötigen.

Quelle: Hochschule Campus Wien

Fotos finden Sie hier (© HCW/Schedl)

Hochschule Campus Wien

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