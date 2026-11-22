Wien/Antalya (OTS) -

Die Allianz für Klimagerechtigkeit zieht nach Abschluss der COP31 verheerende Bilanz: “Bei dieser Klimakonferenz haben wohlhabende Industrieländer, fossile Förderstaaten und unzählige Lobbyisten für fossile Energien große Verhandlungserfolge verhindert. Weder konnte Einigkeit zu ausreichender Finanzierung erreicht noch konkrete Schritte zur Umsetzung eines weltweiten, geordneten Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen erzielt werden. Zusammenfassend ist diese Klimakonferenz keinen Schritt weitergekommen. So etwas darf sich nächstes Jahr nicht wiederholen. Auch die EU und Österreich sind aufgerufen sich besser vorzubereiten, fossile Ausstiegspläne zu entwickeln und mehr finanzielle Unterstützung für den globalen Süden bereitzustellen.”

Ein Lichtblick ist der neue Schwung für die freiwilligen Initiativen zur sozial gerechten Transformation und die vielen neuen nationalen Fahrpläne zur Abkehr von fossiler Energie.

Europa beim Green Deal jetzt noch mehr in der Pflicht

“Die Welt ist nicht sicherer geworden, weil wohlhabende Industrienationen keine vernünftige Antwort auf die Klimakrise geben. Die weltweiten Rückschritte in der Klimapolitik führen dazu, dass die 1,5 °C-Grenze überschritten wird. Trotz dieses Alarmsignals scheitert man bei der Klimakonferenz in Antalya daran, wichtige Fortschritte zu erzielen. Die EU hat sich für den Ausstieg aus fossiler Energie stark gemacht und kann jetzt die richtige Antwort geben, indem sie den Green Deal wiederbelebt, den Ausbau von erneuerbaren Energien vorantreibt und damit den Aufbau einer unabhängigen erneuerbaren Energieversorgung erreicht. Für den Fossilausstieg in Europa brauchen wir die Zustimmung von Ländern, die auf fossile Energie setzen wollen, nicht. Handeln wir jetzt”, gibt sich Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000 kämpferisch.

Just Transition: Keine Einigung auf einen gerechten Wandel

„Für globale Gerechtigkeit war diese Klimakonferenz ein schwerer Rückschlag. Der bei der COP30 in Belém beschlossene Just Transition-Mechanismus wäre die Antwort auf eine einfache Wahrheit: Reiche Länder tragen Verantwortung gegenüber jenen, die unverschuldet am stärksten unter der Klimakrise leiden. Der notwendige Wandel hin zu einer sozial gerechten und nachhaltigeren Wirtschaft erfordert globale Zusammenarbeit – diese ist in Antalya gescheitert. Bei der COP32 muss weiter an einem Mechanismus für einen gerechten Wandel gearbeitet werden, doch jede Verzögerung geht auf Kosten der Menschen, die jetzt Lösungen brauchen“, sagt Angelika Derfler, Klimasprecherin bei Südwind. “Bei zukünftigen Verhandlungen muss die EU endlich jene Vorreiterrolle einnehmen, in der sie sich selbst gerne sieht.”

Klimafinanzierung: EU ohne Plan und mit leeren Händen

„Es ist haarsträubend, dass die EU und Österreich ohne neue Unterstützungszusagen für die ärmsten Länder und ohne Plan, wie das Finanzierungsziel bis 2035 erreicht werden kann, zur COP gekommen sind und sich dann über das Blockieren anderer Staaten echauffieren“, meint Martin Krenn, Klimaexperte der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Zusammenarbeit und Weltkirche.

Während der Bedarf an Anpassungsmaßnahmen zum Schutz von Menschenleben weltweit steigt, brachte die COP31 die Verhandlungen zur Finanzierung dieser Maßnahmen keinen Schritt weiter.

„Obwohl das Zurückweisen dieser Cover Decision der richtige Schritt war, ist das nicht die Art von Zusammenarbeit, die wir von der EU sehen wollen. Glaubwürdigkeit auf internationaler Ebene beginnt mit entschlossenerem Handeln im eigenen Land. Staaten wie Österreich müssen ihre Beiträge für den Schutz von Menschen im Globalen Süden und bei uns zuhause erhöhen, indem sie die Hauptverursacher der Klimakrise stärker zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen heranziehen“, so Krenn abschließend.