Gumpoldskirchen (OTS) -

85,12 Prozent der Delegiertenstimmen machten es am Sonntag beim Landeskongress mit dem Motto “Bitte einsteigen - Richtung Zukunft!” in Gumpoldskirchen fix: Helga Krismer, 54 Jahre, geht zum dritten Mal bei einer Landtagswahl in Niederösterreich als Spitzenkandidatin der Grünen Niederösterreich ins Rennen.

Weitere Kandidat:innen auf der Liste für kommende Landtagswahl in Niederösterreich:

Listenplatz 2: Georg Ecker, 40 Jahre – Landtagsabgeordneter aus Hollabrunn / Bezirk Hollabrunn

Listenplatz 3: Laura Ozlberger, 27 Jahre – Juristin aus Waidhofen/Thaya / Bezirk Waidhofen/Thaya

Listenplatz 4: Dominic Hörlezeder, 37 Jahre – Landtagsabgeordneter aus Amstetten/Bezirk Amstetten

Listenplatz 5: Lena Rettinger, 44 Jahre - Lehrende und Forschende an der Hochschule Campus Wien aus Breitenfurt / Bezirk Mödling

Listenplatz 6: Dominic Urban, 35 Jahre – Garten- und Landschaftsgestalter aus Katzelsdorf/ Bezirk Wiener Neustadt

Listenplatz 7: Lisa Koban, 20 Jahre – Studentin und Gemeinderätin aus St. Pölten / Bezirk St. Pölten

Listenplatz 8: Johannes Edtmayer, 64 Jahre – Projektmanager und Unternehmesberater aus Klosterneuburg/ Bezirk Tulln

Listenplatz 9: Lisa Auer, 38 Jahre – Mittelschullehrerin aus Böheimkirchen / Bezirk St. Pölten

Listenpl atz 10: Rainer Praschak, 53 Jahre – Unternehmer und Kulturveranstalter, Vizebürgermeister aus Mödling/ Bezirk Mödling

Bundesratsmandat: Simone Jagl, 53 Jahre – Kleinkindpädagogin, Bundesrätin aus Biedermannsdorf / Bezirk Mödling

Ersatz Bundesratsmandat: Bettina Bergauer, 64 Jahre - Energietechnikerin im Öffentlichen Dienst aus Deutsch Wagram / Bezirk Gänserndorf