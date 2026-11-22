Wien (OTS) -

„Das Scheitern der COP 31 kommt nicht wirklich überraschend. Und letztlich ist es besser, kein Ergebnis zu erzielen, als einen faulen Kompromiss zu beschließen. Die EU hat hier richtig gehandelt“, so Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative und oftmalige Teilnehmerin an vergangenen UN-Klimakonferenzen.

Eine schwache und weitgehend führungslose UNO, die bestehenden geopolitischen Konflikte und das letzte Aufbäumen der fossilen Industrie haben einen Erfolg dieser Klimakonferenz von Beginn an äußerst unwahrscheinlich gemacht.

Die fatale Rolle der US-Administration und insbesondere die Rolle von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten fanden vergangene Woche beim APEC-Treffen mit Präsident Putin und Xi Jinping einen traurigen Höhepunkt. Die dort vereinbarte Unterstützung für eine verstärkte Förderung fossiler Energieträger gab all jenen Kräften in Antalya Auftrieb, die am fossilen Zeitalter um jeden Preis festhalten wollen. Damit war das Scheitern dieser Klimakonferenz letztlich bereits vorgezeichnet.

„Doch trotz aller Rückschläge stehen wir am Beginn eines neuen Zeitalters der Klimapolitik. Denn letztlich werden sich jene Lösungen durchsetzen, die auch am Markt bestehen können. Und das werden von Jahr zu Jahr mehr Technologien und Geschäftsmodelle sein, die auf erneuerbaren Energien basieren“, so Langthaler.

So wie der Markt die Weichen für die Mobilität der Zukunft zunehmend in Richtung Elektromobilität stellt, wird auch unsere Wirtschaft immer stärker auf erneuerbare Energien setzen. Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten.

Wir müssen deshalb optimistisch bleiben und gleichzeitig alles daransetzen, dass sich innovative und moderne Industrien auch in Europa schneller entwickeln können. Die EU hat bei dieser COP gezeigt, dass sie nach wie vor eine klimapolitische Vorreiterrolle einnehmen will. Sie muss allerdings auch erkennen, dass es weniger und vor allem zielgerichtetere Regulierung braucht, um klimafreundliche Technologien schneller zur Marktreife und in die breite Anwendung zu bringen.

Gerade die künstliche Intelligenz kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Vorschläge, in Europa dezentrale, datensouveräne und mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentren aufzubauen, sind Beispiele für genau jene innovativen Lösungen, die wir jetzt brauchen.

Deshalb gilt: Nach dem Scheitern der COP 31 dürfen wir nicht den Kopf hängen lassen. Entscheidend ist vielmehr, den Blick nach vorne zu richten, verstärkt in Innovation und neue Technologien zu investieren und gute Lösungen möglichst rasch umzusetzen.

„Denn die Zukunft der Klimapolitik wird nicht allein auf internationalen Konferenzen entschieden, sondern vor allem durch jene Innovationen, die unsere Wirtschaft nachhaltig verändern“, so Langthaler abschließend.