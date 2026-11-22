Wien (OTS) -

Viele Staaten – auch die Europäische Union – lehnen die politische Abschlusserklärung auf der Weltklimakonferenz COP31 ab. In dem Text wird die wichtigste Ursache für den Klimawandel nicht benannt, nämlich die Nutzung fossiler Energie. Zudem fehlen jene zentralen Lösungen, die wesentlich sind, um die Erderwärmung einzudämmen, also der schrittweise Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger und der Umstieg auf erneuerbare Energieträger wie Sonne, Wasser, Wind und Biomasse.



Insgesamt geht der Text nicht ausreichend darauf ein, dass die Treibhausgasemissionen im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, konsequent reduziert werden müssen. Zurückzuführen ist das auf die Blockade jene Staaten, die weiter auf Kohle, Öl und Gas setzen.



Die EU, andere westliche Staaten, afrikanische Länder, tiefliegende Inselstaaten und die am wenigsten entwickelten Länder konnten der politischen Abschlusserklärung, die dieses Ziel aus den Augen verliert, daher nicht zustimmen.



Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Wir sind von dem Entwurf der politischen Abschlusserklärung der COP31 sehr enttäuscht. Fossile Energieträger sind der Treiber für die Erderwärmung und es ist nicht akzeptabel, dass sie in dem Text überhaupt nicht vorkommen. Diese Abschlusserklärung ist ein Rückschritt, ignoriert die Realität und ist nicht mehr als ein Greenwashing, ein Schönreden von fossilen Brennstoffen. Einige wenige Staaten blockieren einen Fortschritt auf Kosten notwendiger globaler Maßnahmen und damit auf Kosten der Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger. Der Text ist eine Enttäuschung für die ambitionierten Staaten auf der ganzen Welt, aber besonders für jene, die bereits heute massiv unter dem Klimawandel leiden. Jenen, die heute blockieren, sei klar gesagt: Kohle, Öl und Gas sind keine Zukunftslösung. Der Umstieg auf Energie aus Photovoltaik, Wasserkraft, Wind und Biomasse geht weiter und dieser Fortschritt ist nicht aufzuhalten.“



Darüber hinaus fehlt in der Abschlusserklärung ein ausreichender Verweis auf den Ausbau erneuerbarer Energieträger, vor allem im Zusammenhang mit der Elektrifizierung, also dem Umstieg von Kohle, Öl und Gas auf Strom. Nicht gescheitert ist der Text am Thema Klimafinanzierung.



Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig: „Das zentrale Anliegen für Österreich und für die EU war bei der Weltklimakonferenz zu vereinbaren, wie wir die Erderwärmung eindämmen und die Lebensqualität der Menschen schützen. Der vergangene Hitzesommer mit einer Rekordtrockenheit hat uns gezeigt, dass das dringend notwendig ist. Gleichzeitig kämpfen andere Länder, vor allem kleine Inselstaaten, um ihre Existenz. Die vorliegende Abschlusserklärung ist eine Enttäuschung für alle, die gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wir stimmen daher diesem Rückschritt nicht zu. Das bedeutet aber nicht, dass jene Staaten, die die ernsthafte Bedrohung des Klimawandels für unsere Lebensgrundlagen erkannt haben, aufgeben. Im Gegenteil, es geht weiter um existenzielle Fragen auf die wir Lösungen benötigen, von der Lebensmittelproduktion und Ernährungssicherheit, über die Wasserversorgung bis zum Überleben betroffener Inselstaaten.“



Abschließend hält Totschnig fest: „Multilateralismus bedeutet nicht, sich von einigen wenigen Staaten beim Klimaschutz in Geiselhaft nehmen zu lassen. Wir werden uns auch weiterhin nicht ausbremsen lassen, sondern konsequent im Sinne der Menschen und unserer Natur auf Fortschritt, Innovation und wirtschaftlich sowie sozial vernünftige Lösungen setzen.“