Wien (OTS) -

Die Grünen Niederösterreich haben Helga Krismer heute bei ihrer Landesversammlung in Gumpoldskirchen mit 85,12 Prozent der Stimmen wieder zur Spitzenkandidatin für die kommende Landtagswahl gewählt. Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler gratuliert herzlich: „Ich gratuliere Helga Krismer von Herzen zu diesem Ergebnis. Helga kennt Niederösterreich wie kaum jemand sonst. Sie hat stets ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen in ihrer Heimat und weiß genau, wofür sie kämpft. Mit ihrer Erfahrung, ihrer Hartnäckigkeit und ihrem klaren Kompass ist sie die Richtige, um die Grünen Niederösterreich in die Landtagswahl zu führen.“

Besonders hebt Gewessler Krismers Einsatz der vergangenen Wochen hervor, nachdem der belgische Ardo-Konzern die Schließung des Tiefkühlgemüsewerks in Groß-Enzersdorf angekündigt hat. „Wie ernst Helga es mit Niederösterreich meint, hat sie in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt. Als Ardo das Aus für das größte Tiefkühlgemüsewerk Österreichs verkündet hat, stand sie Seite an Seite mit den Beschäftigten und den hunderten Gemüsebäuerinnen und -bauern im Marchfeld. Sie hat nicht nur deren Protest unterstützt, sondern auch eine Lösung auf den Tisch gelegt: eine Genossenschaft der betroffenen Betriebe, eine Trägergesellschaft mit starken regionalen Partnern und ein neues, modernes und energieeffizientes Werk in Niederösterreich. Das ist Politik, die anpackt, statt zuzuschauen“, so Gewessler.

„Niederösterreich braucht eine starke grüne Stimme, die für Klimaschutz, leistbare Energie und gesunde, heimische Lebensmittel eintritt. Mit Helga Krismer an der Spitze gehen wir geschlossen und mit voller Kraft in diese Wahl. Ich freue mich auf einen engagierten gemeinsamen Wahlkampf“, schließt Gewessler.